Льготное питание в московских школах начали назначать автоматически

Как пишет Infox со ссылкой на Mos.ru, теперь для оформления льготного питания детям из малообеспеченных семей не нужно подавать отдельное заявление. Если семья успела оформить другие выплаты, положенные малообеспеченным родителям, значит, школьнику уже присвоили льготную категорию, и питание будет предоставлено автоматом. Благодаря нововведению, срок приобретения услуги сокращен до одного дня, напомнила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.