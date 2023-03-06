МСП получило за 2022 год по программе поддержки кредитования 232 млрд

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:50
Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута рассказал, что важное значение в наращивании кредитования МСП сыграли антикризисные программы льготного кредитования ЦБ, включая ПСК, - сообщают РИА-Новости.
По словам Мамуты, программа не раз дорабатывалась в связи с тем, что бизнесу чаще всего нужны были оборотные средства. Поэтому в 2023 году основной упор сделан на инвестиционные кредиты предприятиям, которые помогают структурной трансформации экономики. Мамута рассказал, что для этого совместно с кабмином запущена комбинированная программа, по которой бизнес из приоритетных отраслей может получить усиленную поддержку и финансирование по льготной ставке – от 2,5 до 4%.
«Банк России вместе с правительством определил лимит выдач по этой программе в размере 100 млрд рублей», – сказал Мамута.
Наиболее активно в рамках ПСК финансирование привлекали компании из сферы торговли (63,4 млрд рублей, или 27% от общего объема), обрабатывающие производства (57,5 млрд, или 25%), компании, осуществляющие операции с недвижимостью (40,3 млрд, или 17%), логистические компании (26,5 млрд, или 11%), а также занятые в строительстве (10 млрд рублей, или 4%).
Из более 232 млрд рублей, полученных в рамках ПСК, на малый и микробизнес пришлось свыше 81%, сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он заявил, что корпорация стремится увеличивать число получателей поддержки, в том числе финансовой, а также реализует специальные отраслевые программы, например для высокотехнологичных компаний, промышленности и туризма.
«В 2022 году в два с лишним раза больше предпринимателей смогли привлечь финансирование по совместной с Банком России программе стимулирования кредитования», – подчеркнул Исаевич.