МСП получило за 2022 год по программе поддержки кредитования 232 млрд

По словам Мамуты, программа не раз дорабатывалась в связи с тем, что бизнесу чаще всего нужны были оборотные средства. Поэтому в 2023 году основной упор сделан на инвестиционные кредиты предприятиям, которые помогают структурной трансформации экономики. Мамута рассказал, что для этого совместно с кабмином запущена комбинированная программа, по которой бизнес из приоритетных отраслей может получить усиленную поддержку и финансирование по льготной ставке – от 2,5 до 4%.