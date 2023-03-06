На тренировочных площадках ФК «Ростов» появился Wi-Fi от МегаФона

Благодаря «Wi-Fi с авторизацией» появилась быстрая и в то же время удобная идентификация в публичных Wi-Fi сетях. В результате теперь у клуба есть внутренняя сеть с необходимой защитой, которой пользуются свыше 100 человек. Все они имеют доступ к корпоративным ресурсам ФК.