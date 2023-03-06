На тренировочных площадках ФК «Ростов» появился Wi-Fi от МегаФона

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Сетью Wi-Fi охвачены стадион «Олимп», общежитие команды, тренерский штаб и другие объекты.
Благодаря «Wi-Fi с авторизацией» появилась быстрая и в то же время удобная идентификация в публичных Wi-Fi сетях. В результате теперь у клуба есть внутренняя сеть с необходимой защитой, которой пользуются свыше 100 человек. Все они имеют доступ к корпоративным ресурсам ФК.
Самой команде не придется создавать проводную инфраструктуру для доступа в Сеть. Пользователи смогут не расходовать лишний трафик, предусмотренный в тарифе, и вместе с этим без проблем пользоваться надежным подключением к Wi-Fi.
Гендиректор АО футбольный клуб «Ростов» Вадим Рыбаков сообщил, что они сотрудничают с МегаФоном уже длительное время. Оператор связи помогает налаживать клубные коммуникации.
«Компания находится на первом месте по качеству мобильного Интернета в регионе. Она поддерживает спортивные традиции, принимает участие в развитии этого вида спорта в стране», — подчеркнул Вадим Рыбаков.
Директор МегаФона в регионе Алексей Барков рассказал, что для клиентов предусмотрена услуга «под ключ». В том числе компания подключает все оборудованием и гарантирует соответствие требованиям закона.
Только за минувший год число клиентов, которые подключили эту услугу, выросло на 38%. Наибольшим спросом она пользовалась у организаций среднего бизнеса, их доля превысила 50%.
«Wi-Fi с авторизацией» подключили организации, работающие в различных отраслях, в том числе общепита и торговли. К Сети могут подключаться, как сотрудники, так и внешние пользователи.