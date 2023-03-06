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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

На тренировочных площадках ФК «Ростов» появился Wi-Fi от МегаФона

6 марта 2023, 10:08
Фото: МегаФон
Футбольный клуб «Ростов» получил полноценный доступ в Интернет через Wi-Fi от сотового оператора МегаФон.

Сетью Wi-Fi охвачены стадион «Олимп», общежитие команды, тренерский штаб и другие объекты.

Благодаря «Wi-Fi с авторизацией» появилась быстрая и в то же время удобная идентификация в публичных Wi-Fi сетях. В результате теперь у клуба есть внутренняя сеть с необходимой защитой, которой пользуются свыше 100 человек. Все они имеют доступ к корпоративным ресурсам ФК.

Самой команде не придется создавать проводную инфраструктуру для доступа в Сеть. Пользователи смогут не расходовать лишний трафик, предусмотренный в тарифе, и вместе с этим без проблем пользоваться надежным подключением к Wi-Fi.

Гендиректор АО футбольный клуб «Ростов» Вадим Рыбаков сообщил, что они сотрудничают с МегаФоном уже длительное время. Оператор связи помогает налаживать клубные коммуникации.

«Компания находится на первом месте по качеству мобильного Интернета в регионе. Она поддерживает спортивные традиции, принимает участие в развитии этого вида спорта в стране», — подчеркнул Вадим Рыбаков.

Директор МегаФона в регионе Алексей Барков рассказал, что для клиентов предусмотрена услуга «под ключ». В том числе компания подключает все оборудованием и гарантирует соответствие требованиям закона.

Только за минувший год число клиентов, которые подключили эту услугу, выросло на 38%. Наибольшим спросом она пользовалась у организаций среднего бизнеса, их доля превысила 50%.

«Wi-Fi с авторизацией» подключили организации, работающие в различных отраслях, в том числе общепита и торговли. К Сети могут подключаться, как сотрудники, так и внешние пользователи.

#Елена Янкевич
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