Непомнящий: Низкая посещаемость на матчах РПЛ связана с внедрением Fan ID

Тренер задаёт вопрос – почему Fan ID обязателен для футбольных болельщиков, а не для баскетбольных или хоккейных. При этом он соглашается, что паспорт болельщика необходим, так как безопасность людей всегда должна быть на первом месте. Наконец, Валерий Непомнящий считает, что введение Fan ID пока стоит “отодвинуть”.