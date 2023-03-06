Непомнящий: Низкая посещаемость на матчах РПЛ связана с внедрением Fan ID

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По словам Непомнящего, в Краснодаре, где этот паспорт оформили 50 000 болельщиков на матче против московского “Торпедо” было мало зрителей. Об этом он рассказал NEWS.ru.
Тренер задаёт вопрос – почему Fan ID обязателен для футбольных болельщиков, а не для баскетбольных или хоккейных. При этом он соглашается, что паспорт болельщика необходим, так как безопасность людей всегда должна быть на первом месте. Наконец, Валерий Непомнящий считает, что введение Fan ID пока стоит “отодвинуть”.
Напомним, 27 февраля Минцифры сообщило, что карту болельщика оформили уже более 450 000 человек. С 3 марта текущего года он нужен для приобретения билетов на матчи РПЛ, без него это сделать невозможно.
Сообщается, что болельщики почти всех российских команд бойкотируют матчи, требующие наличия Fan ID, из-за этого фиксируется падение посещаемости. По данным из открытых источников, на домашнем стадионе “Спартака” показатель (последний матч осенью против первого матча весной) упал на 68%. В случае с “Динамо” речь идет о 80%.