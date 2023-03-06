Объединить всех, кто приближает победу: лидер ЛДПР поддержал швейные батальоны

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Слуцкий заявил, что в России сейчас есть только две партии. Первая — партия победы, члены которой делают всё для приближения торжества России в противостоянии с коллективным Западом. Вторая — это партия пораженцев, её члены прячутся за границей. ЛДПР, по словам её лидера, — однозначно партия победы, и она готова объединить всех, кто болеет за Родину и будет работать для приближения такого результата.
Несколько месяцев назад в ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Его участницы шьют для наших бойцов балаклавы, термобельё, рукавицы и даже тканевые носилки. Несмотря на небольшой срок, движение уже распространилось на 150 городов. У многих из участниц мужья, сыновья и братья участвуют в спецоперации.
Координирует «Шьём для наших» известный пермский блогер Элина Патыкова. Она сообщила, что только из Перми в зону СВО уже направлено свыше 17 000 готовой продукции. Какой объём помощи поступает из всех 150 городов — участников движения, она затруднилась даже предположить.
При этом она отметила, что речь идёт не о валовом шитье, а о выполнении адресных заявок, по размерам конкретных бойцов. Женщины стараются быстро выполнять заказы с передовой, но есть моменты, им неподвластные, например доставка готовых изделий.
В этом и во многом другом швеям-патриоткам помогает ЛДПР. Партия закупает ткани, помогает с логистикой, предоставляет помещения. Один из московских офисов уже превращён в швейную мастерскую.
А сначала, по словам Патыковой, был только её блог и желание помогать нашим солдатам. Женщина записывала видеоролики, в которых рассказывала, как шить всякие нужные для бойцов вещи и помогать им. В какой-то момент она и ее муж решили создать телеграм-канал для патриотов, желающих помочь армии. Назвали его «Шьём для наших». Был объявлен первый сбор, закуплена ткань, начали шить одежду для бойцов. Примечательно, что участвуют в движении простые люди, и участвуют весьма активно.
Элина сама побывала в зоне СВО, причём там, где волонтёры появляются нечасто.
«Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой — боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогла в этом», — рассказала Патыкова.
Напомним, Rostovgazeta регулярно рассказывает о волонтерах и группах помощи, которые оказывают поддержку в зоне СВО.
Так мы рассказывали как в ПТУ в Ростовской области студенты производят печки-буржуйки для участников спецоперации.
О том как женщины в Ростовской области массово лепят пирожки и котлеты для участников СВО. А также как ростовские волонтеры доставляют гуманитарную помощь под обстрелами в зоне СВО.