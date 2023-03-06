Объединить всех, кто приближает победу: лидер ЛДПР поддержал швейные батальоны

А сначала, по словам Патыковой, был только её блог и желание помогать нашим солдатам. Женщина записывала видеоролики, в которых рассказывала, как шить всякие нужные для бойцов вещи и помогать им. В какой-то момент она и ее муж решили создать телеграм-канал для патриотов, желающих помочь армии. Назвали его «Шьём для наших». Был объявлен первый сбор, закуплена ткань, начали шить одежду для бойцов. Примечательно, что участвуют в движении простые люди, и участвуют весьма активно.