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Объединить всех, кто приближает победу: лидер ЛДПР поддержал швейные батальоны

6 марта 2023, 06:00
Фото: Родион Севастьянов
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о создании всероссийского движения «Плечом к плечу». Политик отметил, что теперь у каждого неравнодушного россиянина будет возможность внести вклад в общую победу, причём без нудных партсобраний и прочей бюрократии.

В Ростове стать участником движения можно через телеграм-канал «Вместе сможем всё. ЧАТ СВО».

Слуцкий заявил, что в России сейчас есть только две партии. Первая — партия победы, члены которой делают всё для приближения торжества России в противостоянии с коллективным Западом. Вторая — это партия пораженцев, её члены прячутся за границей. ЛДПР, по словам её лидера, — однозначно партия победы, и она готова объединить всех, кто болеет за Родину и будет работать для приближения такого результата.

Несколько месяцев назад в ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Его участницы шьют для наших бойцов балаклавы, термобельё, рукавицы и даже тканевые носилки. Несмотря на небольшой срок, движение уже распространилось на 150 городов. У многих из участниц мужья, сыновья и братья участвуют в спецоперации.

Фото: Родион Севастьянов

Координирует «Шьём для наших» известный пермский блогер Элина Патыкова. Она сообщила, что только из Перми в зону СВО уже направлено свыше 17 000 готовой продукции. Какой объём помощи поступает из всех 150 городов — участников движения, она затруднилась даже предположить.

При этом она отметила, что речь идёт не о валовом шитье, а о выполнении адресных заявок, по размерам конкретных бойцов. Женщины стараются быстро выполнять заказы с передовой, но есть моменты, им неподвластные, например доставка готовых изделий.

В этом и во многом другом швеям-патриоткам помогает ЛДПР. Партия закупает ткани, помогает с логистикой, предоставляет помещения. Один из московских офисов уже превращён в швейную мастерскую.

Фото: Родион Севастьянов

А сначала, по словам Патыковой, был только её блог и желание помогать нашим солдатам. Женщина записывала видеоролики, в которых рассказывала, как шить всякие нужные для бойцов вещи и помогать им. В какой-то момент она и ее муж решили создать телеграм-канал для патриотов, желающих помочь армии. Назвали его «Шьём для наших». Был объявлен первый сбор, закуплена ткань, начали шить одежду для бойцов. Примечательно, что участвуют в движении простые люди, и участвуют весьма активно.

Элина сама побывала в зоне СВО, причём там, где волонтёры появляются нечасто.

«Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой — боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогла в этом», — рассказала Патыкова.

Напомним, Rostovgazeta регулярно рассказывает о волонтерах и группах помощи, которые оказывают поддержку в зоне СВО.

Так мы рассказывали как в ПТУ в Ростовской области студенты производят печки-буржуйки для участников спецоперации.

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