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Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Очередная победа суворовских каратистов

6 марта 2023, 08:01
Фото: Спортивный клуб «Суворов»

Ребята из спортивного клуба «Суворов» стали призерами областных соревнований

В минувшие выходные в Ростове-на-Дону прошли открытые региональные состязания по каратэ киокусинкай «Кубок Дружбы».

Два десятка муниципальных образований Ростовской области и Краснодарского края выставили около 400 бойцов в возрасте от 6 до 17 лет. В числе ростовских ребят выступили 10 воспитанников спортивного клуба «Суворов». По итогам соревнований они заняли ряд призовых мест в соревновательных дисциплинах кумитэ (поединки) и ката (демонстрация техники).

Победителями и призерами турнира стали:

Категория 8-9 лет:

Екатерина Василькина (1 место кумитэ, 1 место ката);

Энкира Пампилова (2 место кумитэ);

Ева Арутюнян (3 место кумитэ);

Категория 10-11 лет:

Юлия Янкова ( 1 место кумитэ, 2 место ката);

Категория 12-13 лет:

Дмитрий Сычев (1 место кумитэ, 2 место ката, 2 место ката-группа);

Вероника Верещагина (1 место ката, 2 место кумитэ, 2 место ката-группа);

Максим Ткаченко (2 место ката-группа).

В апреле юные спортсмены клуба «Суворов» примут участие в международных соревнованиях в Минске и Токио. Кстати, наставник ребят, тренер высшей категории Олег Захаров, недавно был удостоен почетного знака Министерства спорта Российской Федерации «Отличник физической культуры и спорта». Как отмечено в ведомственном приказе, «За многолетнюю плодотворную работу и успехи в развитии физической культуры и спорта».

#Елена Янкевич
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