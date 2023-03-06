Очередная победа суворовских каратистов

Два десятка муниципальных образований Ростовской области и Краснодарского края выставили около 400 бойцов в возрасте от 6 до 17 лет. В числе ростовских ребят выступили 10 воспитанников спортивного клуба «Суворов». По итогам соревнований они заняли ряд призовых мест в соревновательных дисциплинах кумитэ (поединки) и ката (демонстрация техники).