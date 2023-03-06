Очередная победа суворовских каратистов

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Два десятка муниципальных образований Ростовской области и Краснодарского края выставили около 400 бойцов в возрасте от 6 до 17 лет. В числе ростовских ребят выступили 10 воспитанников спортивного клуба «Суворов». По итогам соревнований они заняли ряд призовых мест в соревновательных дисциплинах кумитэ (поединки) и ката (демонстрация техники).
Победителями и призерами турнира стали:
Категория 8-9 лет:
Екатерина Василькина (1 место кумитэ, 1 место ката);
Энкира Пампилова (2 место кумитэ);
Ева Арутюнян (3 место кумитэ);
Категория 10-11 лет:
Юлия Янкова ( 1 место кумитэ, 2 место ката);
Категория 12-13 лет:
Дмитрий Сычев (1 место кумитэ, 2 место ката, 2 место ката-группа);
Вероника Верещагина (1 место ката, 2 место кумитэ, 2 место ката-группа);
Максим Ткаченко (2 место ката-группа).
В апреле юные спортсмены клуба «Суворов» примут участие в международных соревнованиях в Минске и Токио. Кстати, наставник ребят, тренер высшей категории Олег Захаров, недавно был удостоен почетного знака Министерства спорта Российской Федерации «Отличник физической культуры и спорта». Как отмечено в ведомственном приказе, «За многолетнюю плодотворную работу и успехи в развитии физической культуры и спорта».