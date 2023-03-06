Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В донском регионе готова инфраструктура, чтобы принимать поезда из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Власти региона хотят предложить РЖД восстановить участок железной дороги Миллерово — Разъезд. Его длина составляет 75 километров.
«До 2007 года здесь были организованы перевозки. Стоимость восстановления оценили в шесть миллиардов рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию облправительства.
Отмечается, что заняться восстановлением можно будет после завершения спецоперации. Предстоит также отремонтировать инфраструктуру в новых территориях.
Ранее стало известно, что в Ростовскую области перенесли несколько заводов из новых территорий России.