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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Около 6 млрд рублей нужно для запуска поездов из Ростовской области в новые регионы

6 марта 2023, 10:54
Фото: 1MI
Около 6 млрд рублей нужно для запуска поездов из Ростовской области в новые регионы
Примерно 6 миллиардов рублей может потребоваться на запуск железнодорожного сообщения между Ростовской областью и новыми российскими регионами, сообщили в правительстве области.

В донском регионе готова инфраструктура, чтобы принимать поезда из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Власти региона хотят предложить РЖД восстановить участок железной дороги Миллерово — Разъезд. Его длина составляет 75 километров.

«До 2007 года здесь были организованы перевозки. Стоимость восстановления оценили в шесть миллиардов рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию облправительства.

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Отмечается, что заняться восстановлением можно будет после завершения спецоперации. Предстоит также отремонтировать инфраструктуру в новых территориях. 

Ранее стало известно, что в Ростовскую области перенесли несколько заводов из новых территорий России.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Поезд
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