Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
По словам собеседника, стоимость мужской стрижки в барбершопах Ростова начинается от тысячи рублей. Высокая стоимость обусловлена тем, что в отличии от обычных парикмахерских, в барбершопах клиенту уделяется больше внимания. Длительность стрижки здесь составляет от сорока минут до часа.
«Сперва прическа подбирается под форму головы с учетом индивидуальных особенностей. Обязательно моется голова, используется профессиональная косметика для укладки», — отмечает Иван.
Последнее время мужчины Ростова склонны экономить. Однако сменить ставший привычным барбершоп на бюджетные парикмахерские многие не готовы. Поэтому выход найдет — представители сильного пола просят «подстричь покороче».
«Желание получить максимально короткую стрижку может быть связано как финансовым положением, так и с отсутствием свободного времени», — делится мнением мастер барбершопа.
Тем не менее, эксперт подчеркивает, что у подвижной мужской стрижки есть свой срок. Она должна носиться три-четыре недели, не вызывая дискомфорта.
Ранее RostovGazeta сообщала, как во времена пандемии парикмахер из Белгородской области заразил COVID-19 двадцать три человека.