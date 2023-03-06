Стрижку покороче мужчины Ростова чаще всего предпочитали летом. Однако за последний год ситуация изменилась. Теперь многие в любое время года просят подстричь покороче из-за состояния финансовых дел. Об этом сообщил RostovGazeta мастер барбершопа Иван Еременко.

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