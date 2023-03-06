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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Парикмахер рассказал, что ростовчане массово делают короткие стрижки из-за экономии

6 марта 2023, 11:59
Фото: 1MI
Парикмахер рассказал, как мужчины из Ростова экономят на волосах
Стрижку покороче мужчины Ростова чаще всего предпочитали летом. Однако за последний год ситуация изменилась. Теперь многие в любое время года просят подстричь покороче из-за состояния финансовых дел. Об этом сообщил RostovGazeta мастер барбершопа Иван Еременко.

По словам собеседника, стоимость мужской стрижки в барбершопах Ростова начинается от тысячи рублей. Высокая стоимость обусловлена тем, что в отличии от обычных парикмахерских, в барбершопах клиенту уделяется больше внимания. Длительность стрижки здесь составляет от сорока минут до часа.

«Сперва прическа подбирается под форму головы с учетом индивидуальных особенностей. Обязательно моется голова, используется профессиональная косметика для укладки», — отмечает Иван.

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Последнее время мужчины Ростова склонны экономить. Однако сменить ставший привычным барбершоп на бюджетные парикмахерские многие не готовы. Поэтому выход найдет — представители сильного пола просят «подстричь покороче».

«Желание получить максимально короткую стрижку может быть связано как финансовым положением, так и с отсутствием свободного времени», — делится мнением мастер барбершопа. 

Тем не менее, эксперт подчеркивает, что у подвижной мужской стрижки есть свой срок. Она должна носиться три-четыре недели, не вызывая дискомфорта.

Ранее RostovGazeta сообщала, как во времена пандемии парикмахер из Белгородской области заразил COVID-19 двадцать три человека.

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