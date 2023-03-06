Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Напомним, 6 марта стало известно, что на рынке «Агромолл» изменили структуру оплаты за торговые места, что вызвало недовольство у местных предпринимателей, из-за чего продавцы начали забастовку и даже грозились перекрыть трассу.
Торговцы Эмин и Юсиф сообщили, что, дескать, никого из предпринимателей не устраивают новые условия контроля въезда и оплаты выгрузки автомобилей со сроками аренды торгового места.
«Если так продолжится, наверное, люди уйдут на другой рынок. Пока они [прим. редакции — торговцы] договариваются», — сообщили предприниматели, добавив, что могут уйти на торговую площадку в Батайске, также у них есть еще одна альтернатива в Аксайском районе, но там меньше места, чем им необходимо для комфортного ведения торговли.
Ранее ростовчане сообщили, что торговцам «Агромолла» повезло, что рынок не закрыли, как торговые площадки в Аксае.