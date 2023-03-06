«Если так продолжится, наверное, люди уйдут на другой рынок. Пока они [прим. редакции — торговцы] договариваются», — сообщили предприниматели, добавив, что могут уйти на торговую площадку в Батайске, также у них есть еще одна альтернатива в Аксайском районе, но там меньше места, чем им необходимо для комфортного ведения торговли.