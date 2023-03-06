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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Продавцы «Агромолла» заявили, что массово перейдут на торговую площадку в Батайске

6 марта 2023, 14:13
Фото: rostovgazeta.ru
Продавцы «Агромолла» заявили, что массово перейдут на торговую площадку в Батайске
Продавцы рынка «Агромолл» заявили о готовности перейти на другую торговую площадку, об этом сообщили корреспонденту RostovGazeta, который побывал на месте событий.

Напомним, 6 марта стало известно, что на рынке «Агромолл» изменили структуру оплаты за торговые места, что вызвало недовольство у местных предпринимателей, из-за чего продавцы начали забастовку и даже грозились перекрыть трассу.

Торговцы Эмин и Юсиф сообщили, что, дескать, никого из предпринимателей не устраивают новые условия контроля въезда и оплаты выгрузки автомобилей со сроками аренды торгового места.

Продавцы «Агромолла» заявили, что массово перейдут на торговую площадку в Батайске
Видео: rostovgazeta.ru
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«Если так продолжится, наверное, люди уйдут на другой рынок. Пока они [прим. редакции — торговцы] договариваются», — сообщили предприниматели, добавив, что могут уйти на торговую площадку в Батайске, также у них есть еще одна альтернатива в Аксайском районе, но там меньше места, чем им необходимо для комфортного ведения торговли.

Ранее ростовчане сообщили, что торговцам «Агромолла» повезло, что рынок не закрыли, как торговые площадки в Аксае.

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