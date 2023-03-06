Протестующие продавцы требуют вернуть старые цены за торговые места. Они готовы перекрыть участок трассы М-4 «Дон» рядом с рынком в случае невыполнения их требований. К участникам забастовки вышел представитель рынка, он предложил собрать инициативную группу и сесть за стол переговоров.