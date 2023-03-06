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Published Сегодня, 08:59

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Продавцы рынка «Агромолл» под Ростовом бастуют против роста цен за торговые места

6 марта 2023, 08:59
Фото: Равшан Искандаров / Яндекс.Карты
Продавцы рынка «Агромолл» под Ростовом бастуют против роста цен за торговые места
Продавцы рынка «Агромолл» недалеко от Ростова устроили забастовку против роста цен за торговые места, сообщают очевидцы.

Сотни продавцов оптового рынка «Агромолл» рядом с хутором имени Ленина под Батайском устроили забастовку. Рядом с торговой площадкой образовалась пробка из машин.

Donnews передает, что на место событий прибыли сотрудники полиции, ГИБДД и даже ОМОН.

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Протестующие продавцы требуют вернуть старые цены за торговые места. Они готовы перекрыть участок трассы М-4 «Дон» рядом с рынком в случае невыполнения их требований. К участникам забастовки вышел представитель рынка, он предложил собрать инициативную группу и сесть за стол переговоров.

Сообщается, что переговоры между продавцами и администрацией «Агромолла» уже начались.

Напомним, рынок «Агромолл» появился после закрытия скандально известных аксайских рынков. На днях бизнеследи одного из закрытых в 2021 году рынков отсудила 73 миллиона рублей за снесенный магазин.

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