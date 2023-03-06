Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Сотни продавцов оптового рынка «Агромолл» рядом с хутором имени Ленина под Батайском устроили забастовку. Рядом с торговой площадкой образовалась пробка из машин.
Donnews передает, что на место событий прибыли сотрудники полиции, ГИБДД и даже ОМОН.
Протестующие продавцы требуют вернуть старые цены за торговые места. Они готовы перекрыть участок трассы М-4 «Дон» рядом с рынком в случае невыполнения их требований. К участникам забастовки вышел представитель рынка, он предложил собрать инициативную группу и сесть за стол переговоров.
Сообщается, что переговоры между продавцами и администрацией «Агромолла» уже начались.
Напомним, рынок «Агромолл» появился после закрытия скандально известных аксайских рынков. На днях бизнеследи одного из закрытых в 2021 году рынков отсудила 73 миллиона рублей за снесенный магазин.