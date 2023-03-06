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Ремонт трассы «Чалтырь –Большие Салы» за 263 млн рублей закончат в 2023 году

6 марта 2023, 18:18
Фото: mindortrans.donland.ru
Ремонт трассы «Чалтырь –Большие Салы» за 263 млн рублей закончат в 2023 году
В Ростовской области ремонт трассы между селами Чалтырь и Большие Салы собираются закончить к концу августа, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

Власти сообщили, что уже в конце лета будет закончен капитальный ремонт межмуниципальной трассы «Чалтырь — Большие Салы».

Ремонт проводится на участке протяженностью девять километров. За 263 миллиона рублей подрядчика полностью заменят дорожную одежду с расширением, укрепят обочины, проведут капитальный ремонт подземных коммуникаций, обустроят освещение, а также установят сигнальные столбы, новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.

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«Работы планируется завершить к концу августа текущего года», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, сколько средств вложат в реконструкцию дороги в восточной части Ростова по улице Вересаева.

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