Ремонт трассы «Чалтырь –Большие Салы» за 263 млн рублей закончат в 2023 году

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Власти сообщили, что уже в конце лета будет закончен капитальный ремонт межмуниципальной трассы «Чалтырь — Большие Салы».
Ремонт проводится на участке протяженностью девять километров. За 263 миллиона рублей подрядчика полностью заменят дорожную одежду с расширением, укрепят обочины, проведут капитальный ремонт подземных коммуникаций, обустроят освещение, а также установят сигнальные столбы, новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.
«Работы планируется завершить к концу августа текущего года», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, сколько средств вложат в реконструкцию дороги в восточной части Ростова по улице Вересаева.