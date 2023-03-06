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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

«Роскосмос» сократит финансирование МКС

Сегодня, 18:09
В этом году «Роскосмос» запросит у правительства 160,4 млрд. рублей на поддержание деятельности российского сегмента Международной космической станции.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», эти средства предполагалось использовать в период с 2024 по 2028 год. При подсчетах можно прийти к выводу, что финансирование станции сократится на 3,3 миллиарда рублей ежегодно.

Ожидается, что меры экономии будут реализованы через снижение затрат на модернизацию Международной космической станции и совместные эксперименты с европейскими партнерами.

Многочисленные опросы зафиксировали тенденцию к изменению приоритетов в организации. В частности, на первое место сейчас вышла задача по созданию собственной орбитальной станции и многоразового пилотируемого корабля «Орел» для полетов на Луну.

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