«Роскосмос» сократит финансирование МКС

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», эти средства предполагалось использовать в период с 2024 по 2028 год. При подсчетах можно прийти к выводу, что финансирование станции сократится на 3,3 миллиарда рублей ежегодно.
Ожидается, что меры экономии будут реализованы через снижение затрат на модернизацию Международной космической станции и совместные эксперименты с европейскими партнерами.
Многочисленные опросы зафиксировали тенденцию к изменению приоритетов в организации. В частности, на первое место сейчас вышла задача по созданию собственной орбитальной станции и многоразового пилотируемого корабля «Орел» для полетов на Луну.