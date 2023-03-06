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Ростовчане попросили отремонтировать размытые в 2016 году переулки

6 марта 2023, 05:00
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону необходимо привести в порядок переулки в Железнодорожном районе, которые размыло в 2016 году, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, в этом районе есть сразу несколько проблем, которыми нужно заняться. Они рассказали, что нет нормального асфальта, системы водоотведения и уличного освещения.

«Благоустройства нет в переулках Рыночный, Глубокий, на улице Скрябина. Все это время собственники домовладений своими силами пытались поддерживать территорию в нормальном состоянии, но сил уже не осталось», — написал автор.

«Там всегда так было, есть и будет», — заявили пользователи в комментариях.

Ранее около 10 автомобилей оказались повреждены из-за ямы на дороге в Ростове-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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