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По их словам, в этом районе есть сразу несколько проблем, которыми нужно заняться. Они рассказали, что нет нормального асфальта, системы водоотведения и уличного освещения.
«Благоустройства нет в переулках Рыночный, Глубокий, на улице Скрябина. Все это время собственники домовладений своими силами пытались поддерживать территорию в нормальном состоянии, но сил уже не осталось», — написал автор.
«Там всегда так было, есть и будет», — заявили пользователи в комментариях.
Ранее около 10 автомобилей оказались повреждены из-за ямы на дороге в Ростове-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.