Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В Ростове в 2023 году за тонировку стекол осудили порядка тысячи водителей. Штраф за это правонарушение составляет 500 рублей. Если снять тонировку сразу не удается, водителю выдается требование устранить ее в течение суток. Если это требование не исполняется, то нарушителя привлекают к другой, более серьезной статье — «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». За это водитель может отправиться за решетку на 15 суток или заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.
В ходе последнего рейда сотрудники ДПС в Ростове остановили машину BMW под управлением 29-летнего водителя. Окна авто были затонированы. Инспекторы выяснили, что ранее водитель уже привлекался за данное правонарушение, однако требование ГИБДД об устранении тонировки не выполнил. Материалы по делу передали в суд, который приговорил нарушителя к двум суткам административного ареста.
Ранее сообщалось, что дорожные камеры в Ростовской области будут фиксировать отсутствие ремней безопасности.