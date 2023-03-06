В Ростове в 2023 году за тонировку стекол осудили порядка тысячи водителей. Штраф за это правонарушение составляет 500 рублей. Если снять тонировку сразу не удается, водителю выдается требование устранить ее в течение суток. Если это требование не исполняется, то нарушителя привлекают к другой, более серьезной статье — «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». За это водитель может отправиться за решетку на 15 суток или заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.