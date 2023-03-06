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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Ростовчанин попал под арест из-за тонировки на авто

6 марта 2023, 07:32
Фото: ГИБДД по Ростовской области
С начала года в Ростове за тонировку стекол осудили порядка тысячи водителей
В Ростове с начала 2023 года к административной ответственности за тонировку стекол в машине привлекли порядка тысячи водителей, рассказали в ГИБДД.

В Ростове в 2023 году за тонировку стекол осудили порядка тысячи водителей. Штраф за это правонарушение составляет 500 рублей. Если снять тонировку сразу не удается, водителю выдается требование устранить ее в течение суток. Если это требование не исполняется, то нарушителя привлекают к другой, более серьезной статье — «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». За это водитель может отправиться за решетку на 15 суток или заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Видео: ГИБДД
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В ходе последнего рейда сотрудники ДПС в Ростове остановили машину BMW под управлением 29-летнего водителя. Окна авто были затонированы. Инспекторы выяснили, что ранее водитель уже привлекался за данное правонарушение, однако требование ГИБДД об устранении тонировки не выполнил. Материалы по делу передали в суд, который приговорил нарушителя к двум суткам административного ареста.

Ранее сообщалось, что дорожные камеры в Ростовской области будут фиксировать отсутствие ремней безопасности.

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