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Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Ростовская область вошла в топ-10 самых закредитованных регионов России в 2022 году

6 марта 2023, 15:00
Фото: 1MI
Ростовская область вошла в топ-10 кредитно-активных регионов России в 2022 году
Жители Ростовской области обеспечили региону десятое место в рейтинге кредитной активности субъектов Российской Федерации, об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.

Пресс-служба ОКБ объявила, что за весь календарный 2022 год в России выдали около 42 миллионов кредитов, общая сумма которых составила 11,25 триллиона рублей. Эти показатели ниже 2021 года, когда россияне взяли более 46,1 миллиона кредитов на общую сумму около 14,9 триллиона рублей.

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При этом в 2022 году Ростовской области удалось занять десятое место в рейтинге кредитной активности населения. Постоянным лидером рейтинга остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, общее количество кредитов которых составило 7,5 миллиона займов на общую сумму более 3,1 триллиона рублей.

В Ростовской области в общей сложности взяли 1,11 миллиона кредитов, сумма по которым достигла отметки в 242,6 миллиарда рублей. Это на 13% меньше кредитов, чем брали в 2021 году, сумма также сократилась на 23% по отношению к предыдущему году.

Ранее сообщили, что в Ростовской области выросло число невыездных должников.

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