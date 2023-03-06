Ростовская область вошла в топ-10 кредитно-активных регионов России в 2022 году

Пресс-служба ОКБ объявила, что за весь календарный 2022 год в России выдали около 42 миллионов кредитов, общая сумма которых составила 11,25 триллиона рублей. Эти показатели ниже 2021 года, когда россияне взяли более 46,1 миллиона кредитов на общую сумму около 14,9 триллиона рублей.