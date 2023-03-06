Ростовский депутат Водолацкий объявил о наборе добровольцев в казачью бригаду «Дон»

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Депутат Госдумы РФ из Ростовской области Виктор Водолацкий сообщил, что сводная казачья добровольческая бригада «Дон» имени Архистратига Михаила продолжает набор военнослужащих.
В состав бригады могут войти граждане Российской Федерации в возрасте до 59 лет. Кандидат должен обладать как физическим, так и психическим здоровьем, принимать будут мужчин с любой воинской специальностью и даже без боевого опыта, однако необходимо иметь военную подготовку. Добровольцев готовы проконсультировать по номеру 8(909)202-95-65.
Отдельно сообщается, что контракт будут заключать на срок не менее шести месяцев, а все добровольцы будут обеспечены мерами социальной поддержки и довольствием на сумму более 200 тысяч рублей.
Депутат добавил, что бригада нуждается в минометчиках, артиллеристах, связистах, РЭБ, инженерах минно-взрывного дела, а также танкистах, операторах беспилотников и медиках. Для лиц с погашенной судимостью записаться в добровольцы возможно после собеседования.
Более полную информацию о приеме в состав бригады можно уточнить по номеру 8(909)643-34-53.
Ранее депутат Водолацкий заявил о необходимости увеличить количество погранзастав.