Ростовский депутат Водолацкий объявил о наборе добровольцев в казачью бригаду «Дон»

В состав бригады могут войти граждане Российской Федерации в возрасте до 59 лет. Кандидат должен обладать как физическим, так и психическим здоровьем, принимать будут мужчин с любой воинской специальностью и даже без боевого опыта, однако необходимо иметь военную подготовку. Добровольцев готовы проконсультировать по номеру 8(909)202-95-65.