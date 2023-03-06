Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
По словам эксперта, сразу стоит отказаться от подарка в виде бытовой техники.
«Все это негласно означает, что место женщины - у семейного очага. Что далеко не всегда соответствует реальности. Дарить такие подарки можно только в том случае, если вас об этом попросили», - объясняет Маргарита Титова.
Также психолог призвала не дарить на 8 Марта косметические наборы и сладости.
«Как минимум это говорит о том, что партнер не знает истинных потребностей и интересов своей женщины и поэтому дарит подарок ради подарка. Это универсальный выбор, который скорее огорчит, чем порадует получательницу», - считает эксперт.
Маргарита Титова отметила, что для того, чтобы не ошибиться с подарком, лучше прямо спросить, чего хочет женщина.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области стоимость одного тюльпана поднимется до 200 рублей к 8 Марта.