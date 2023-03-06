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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Ростовский психолог объяснил, чего лучше не дарить женщинам на 8 Марта

6 марта 2023, 14:06
Фото: 1MI
Что нельзя дарить женщине на 8 марта объясняет ростовский психолог
Лучше всего подарить к 8 Марта то, о чем женщина попросила, советует ростовский семейный психолог Маргарита Титова

По словам эксперта, сразу стоит отказаться от подарка в виде бытовой техники.

«Все это негласно означает, что место женщины - у семейного очага. Что далеко не всегда соответствует реальности. Дарить такие подарки можно только в том случае, если вас об этом попросили», - объясняет Маргарита Титова.

Также психолог призвала не дарить на 8 Марта косметические наборы и сладости.

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«Как минимум это говорит о том, что партнер не знает истинных потребностей и интересов своей женщины и поэтому дарит подарок ради подарка. Это универсальный выбор, который скорее огорчит, чем порадует получательницу», - считает эксперт.

Маргарита Титова отметила, что для того, чтобы не ошибиться с подарком, лучше прямо спросить, чего хочет женщина.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области стоимость одного тюльпана поднимется до 200 рублей к 8 Марта.

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