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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

«Ростовводоканал» собирается заменить генерального директора Поркшеева

6 марта 2023, 12:35
Фото: Ростовский Водоканал/vk.com
«Ростовводоканал» собирается заменить генерального директора Поркшеева
В Ростове «Водоканал» планирует выбрать нового генерального директора, об этом рассказал член совета директоров АО «Ростовводоканал» Герман Вишневский.

Вишневский дал комментарий изданию «Ъ-Юг», сообщив, что в настоящий момент компания рассматривает возможность заменить Михаила Поркшеева, занимающего должность гендиректора.

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По словам члена совета директоров, кандидата на должность уже нашли, однако его имя пока не раскрывают. В настоящий момент известно, что кадровые перестановки ожидаются в конце марта.

Напомним, летом 2022 года стало известно, что Михаил Поркшеев стал одним из фигурантов уголовного дела о превышении полномочий и хищении средств, после этого его обязанности выполнял заместитель Дмитрий Черняев.

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