«Ростовводоканал» собирается заменить генерального директора Поркшеева

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Вишневский дал комментарий изданию «Ъ-Юг», сообщив, что в настоящий момент компания рассматривает возможность заменить Михаила Поркшеева, занимающего должность гендиректора.
По словам члена совета директоров, кандидата на должность уже нашли, однако его имя пока не раскрывают. В настоящий момент известно, что кадровые перестановки ожидаются в конце марта.
Напомним, летом 2022 года стало известно, что Михаил Поркшеев стал одним из фигурантов уголовного дела о превышении полномочий и хищении средств, после этого его обязанности выполнял заместитель Дмитрий Черняев.