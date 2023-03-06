Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Ранее СМИ писали, что торговцы начали протестовать из-за повышения стоимости аренды торговых точек. Это и привело к забастовке.
Департамент потребительского рынка региона сообщил, что администрация комплекса пообщалась с продавцами. Всего их было около 100 человек.
«В результате собравшимся объяснили новый порядок оплаты. После этого ярмарочные площадки продолжили работу в прежнем режиме», — сказано в сообщении.
Ранее говорилось, что продавцы хотели вернуть прежние цены на аренду. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.