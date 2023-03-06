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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Рынок «Агромолл» возобновил работу после забастовки в Ростовской области 6 марта

6 марта 2023, 13:12
Фото: Шамил Абилов / Яндекс.Карты
Рынок «Агромолл» возобновил работу после забастовки в Ростовской области
В Ростовской области в обычном режиме работает рынок «Агромолл», где произошла конфликтная ситуация.

Ранее СМИ писали, что торговцы начали протестовать из-за повышения стоимости аренды торговых точек. Это и привело к забастовке.

Департамент потребительского рынка региона сообщил, что администрация комплекса пообщалась с продавцами. Всего их было около 100 человек.

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«В результате собравшимся объяснили новый порядок оплаты. После этого ярмарочные площадки продолжили работу в прежнем режиме», — сказано в сообщении.

Ранее говорилось, что продавцы хотели вернуть прежние цены на аренду. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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