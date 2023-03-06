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Updated Сегодня, 08:16

Сергей Шойгу проинспектировал строительство водовода из Ростовской области в ДНР

6 марта 2023, 08:14
Фото: Минобороны РФ
Сергей Шойгу проинспектировал строительство водовода из Ростовской области в ДНР
Министр обороны России Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве водовода из Ростовской области в ДНР, сообщили в военном ведомстве.

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в ДНР. Там он ознакомился с восстановлением инфраструктуры. Проинспектировал глава оборонного ведомства и строительство водовода из Ростовской области в ДНР.

В докладе, предоставленном Шойгу, отмечалось, что это крупнейший водовод, соединяющий два региона. Он будет пролегать из реки Дон в канал Северский Донец. Благодаря водоводу многие населенные пункты ДНР будут обеспечены водой.

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Сообщается, что Шойгу высоко оценил работу строителей, воздвигающих водовод и участвующих в других инфраструктурных проектах Донбасса.

Напомним, водовод из Ростовской области в ДНР должны достроить к 1 апреля 2023 года.

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