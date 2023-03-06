Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в ДНР. Там он ознакомился с восстановлением инфраструктуры. Проинспектировал глава оборонного ведомства и строительство водовода из Ростовской области в ДНР.
В докладе, предоставленном Шойгу, отмечалось, что это крупнейший водовод, соединяющий два региона. Он будет пролегать из реки Дон в канал Северский Донец. Благодаря водоводу многие населенные пункты ДНР будут обеспечены водой.
Сообщается, что Шойгу высоко оценил работу строителей, воздвигающих водовод и участвующих в других инфраструктурных проектах Донбасса.
Напомним, водовод из Ростовской области в ДНР должны достроить к 1 апреля 2023 года.