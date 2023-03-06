Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Продавцы оказались недовольны повышением стоимости аренды мест для торговли. Они хотят добиться возвращения прежних цен.
«Возле хутора имени Ленина под Батайском началась забастовка, а перед рынком появилась пробка. Полиция и ГИБДД перекрыли выезд и въезд на территорию комплекса, также прибыл ОМОН», — пишет Donnews.
Отмечается, что представитель рынка предложил протестующим сесть за стол переговоров. Добавим, что на «Агромолле» торгуют овощами, фруктами и цветами, его открыли взамен аксайских рынков.
Официальной информации о забастовке не появлялось, она уточняется.
Напомним, что в Ростовской области за 15 лет количество рынков сократилось в пять раз.