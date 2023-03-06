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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Силовики оцепили рынок «Агромолл» в Ростовской области из-за забастовки днем 6 марта

6 марта 2023, 11:25
Фото: 1MI
Силовики оцепили рынок «Агромолл» в Ростовской области из-за забастовки днем 6 марта
В Ростовской области на оптовом рынке «Агромолл» перекрыли въезд и выезд из-за начавшейся забастовки, сообщили СМИ.

Продавцы оказались недовольны повышением стоимости аренды мест для торговли. Они хотят добиться возвращения прежних цен.

«Возле хутора имени Ленина под Батайском началась забастовка, а перед рынком появилась пробка. Полиция и ГИБДД перекрыли выезд и въезд на территорию комплекса, также прибыл ОМОН», — пишет Donnews.

Продавцы рынка «Агромолл» под Ростовом бастуют против роста цен за торговые места
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Отмечается, что представитель рынка предложил протестующим сесть за стол переговоров. Добавим, что на «Агромолле» торгуют овощами, фруктами и цветами, его открыли взамен аксайских рынков.

Официальной информации о забастовке не появлялось, она уточняется.

Напомним, что в Ростовской области за 15 лет количество рынков сократилось в пять раз.

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