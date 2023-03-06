«Скажите спасибо, что не закрыли»: ростовчане высказались о забастовке у «Агромолла»

Напомним, в понедельник, 6 марта, стало известно, что продавцы оптового рынка «Агромолл» рядом с хутором имени Ленина под Батайском начали забастовку против повышения цен на выгрузку своего товара и срок аренды торгового места. Для того, чтобы добиться от администрации рынка возвращения старых цен, торговцы заявили, что готовы перекрыть трассу.