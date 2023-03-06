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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

«Скажите спасибо, что не закрыли»: ростовчане высказались о забастовке у «Агромолла»

6 марта 2023, 12:28
Фото: 1MI
«В СИЗО отправят?»: ростовчан шокировал вызов ОМОН на забастовку в «Агромолле»

Ростовчане высказались по поводу забастовки у «Агромолла» из-за повышения цен

В Ростовской области жители высказались по поводу забастовки торговцев в «Агромолле», комментарии появились в соцсетях.

Напомним, в понедельник, 6 марта, стало известно, что продавцы оптового рынка «Агромолл» рядом с хутором имени Ленина под Батайском начали забастовку против повышения цен на выгрузку своего товара и срок аренды торгового места. Для того, чтобы добиться от администрации рынка возвращения старых цен, торговцы заявили, что готовы перекрыть трассу.

После этого на рынок вызвали силы ОМОН, которые перекрыли на рынке въезд и выезд.

«Интересно, палатки и машины сжигать будут, как в Ростове привыкли решать проблемы, или просто по СИЗО отправят всех?», — спросили горожане
Фото: donland.ru
Продавцы рынка «Агромолл» под Ростовом бастуют против роста цен за торговые места
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«Пусть скажут спасибо, что вообще не закрыли как „Атлант“», — заметили жители Ростовской области.

«Поддержка малого бизнеса в Ростовской области продолжается», — прокомментировали горожане.

Жители одобряют вызов силовиков, поскольку из-за перекрытой дороги люди не могли попасть домой, а машины экстренных служб - приехать на вызов в хутор Ленина. Об этом сообщила одна из местных жительниц, добавив, что в 90-х такие вопросы решали как раз силами охраны или ОМОНа.

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