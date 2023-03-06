Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Напомним, на выходных, 4 марта, появились сообщения о том, что в Гуково обнаружили осколки неизвестного снаряда. По словам местных жителей, взрыв в частном секторе был такой силы, что у ближайших домов выбило стекла.
Уже в понедельник, 6 марта, портал 161.py сообщил, что причиной этого взрыва возможно стала неосторожная стрельба военнослужащего. Согласно данным их собственного источника, военный решил проверить гранатомет РПГ-22, и оружие случайно выстрелило в его руках, что стало причиной взрыва на улице Ленина.
Сам военнослужащий получил незначительные ожоги, а потому отказался от госпитализации, никто из мирного населения не пострадал.
Пока власти не давали официальных комментариев об инциденте, информация уточняется.
Напомним, ранее жители Ростовской области строили предположения, что за снаряд упал в Гуково.