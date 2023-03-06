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Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Случайный выстрел из гранатомета испугал жителей Гуково 4 марта

6 марта 2023, 15:24
Фото: mil.ru
В Ростовской области сообщили, что стало причиной взрыва в Гуково 4 марта, подробностями поделились местные СМИ.

Напомним, на выходных, 4 марта, появились сообщения о том, что в Гуково обнаружили осколки неизвестного снаряда. По словам местных жителей, взрыв в частном секторе был такой силы, что у ближайших домов выбило стекла.

Уже в понедельник, 6 марта, портал 161.py сообщил, что причиной этого взрыва возможно стала неосторожная стрельба военнослужащего. Согласно данным их собственного источника, военный решил проверить гранатомет РПГ-22, и оружие случайно выстрелило в его руках, что стало причиной взрыва на улице Ленина.

Снаряд, упавший в Гуково, который успели запечатлеть очевидцы.
Фото: соцсети

Сам военнослужащий получил незначительные ожоги, а потому отказался от госпитализации, никто из мирного населения не пострадал.

Очевидцы показали снимки с места падения снаряда в Гуково
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Пока власти не давали официальных комментариев об инциденте, информация уточняется. 

Напомним, ранее жители Ростовской области строили предположения, что за снаряд упал в Гуково.

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