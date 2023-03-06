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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Работник «Агромолла» рассказал, как начался конфликт под Батайском

6 марта 2023, 14:57
Фото: rostovgazeta.ru
Сотрудник администрации «Агромолла» рассказал, как начался конфликт под Батайском
На рынке «Агромолл» в Ростовской области ввели новую структуру оплаты для бизнесменов, однако не все с этим разобрались, сообщил журналисту RostovGazeta сотрудник рынка, решивший остаться инкогнито.

Ранее СМИ писали о начавшейся забастовке продавцов, которые заявляли о выросших тарифах на аренду торговых точек. Говорилось, что они хотели добиться возвращения прежних цен.

Корреспондент RostovGazeta побывал на территории рынка и переговорил с представителем комплекса. По его словам, причиной стало то,  что некоторые предприниматели не разобрались в случившемся.

Сотрудник администрации «Агромолла» рассказал, как начался конфликт под Батайском
Видео: rostovgazeta.ru

Собеседник уточнил, что сами тарифы не меняли, а изменилась лишь структура оплаты. Это необходимо, чтобы вести учет и контролировать въезд на территорию комплекса.

В результате с бизнесменами провели беседу и разъяснили им новые правила.

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