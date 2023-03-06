Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Ранее СМИ писали о начавшейся забастовке продавцов, которые заявляли о выросших тарифах на аренду торговых точек. Говорилось, что они хотели добиться возвращения прежних цен.
Корреспондент RostovGazeta побывал на территории рынка и переговорил с представителем комплекса. По его словам, причиной стало то, что некоторые предприниматели не разобрались в случившемся.
Собеседник уточнил, что сами тарифы не меняли, а изменилась лишь структура оплаты. Это необходимо, чтобы вести учет и контролировать въезд на территорию комплекса.
В результате с бизнесменами провели беседу и разъяснили им новые правила.