Спермин-Пель: как в Ростове до революции лечили все болезни одним лекарством

Современники самого Пеля считали алхимиком, способным исцелять многие болезни. Конечно, Александр Пель был талантливым фармакологом. А о препарате «Спермин-Пель» можно даже прочитать в Большой медицинской энциклопедии. Так что не просто так ростовцы и нахичеванцы когда-то лечились этим «чудодейственным» препаратом. Кому-то он действительно помогал. И, возможно, это был не только эффект плацебо, а реальное фармакологическое действие препарата. Ведь Александр Пель был поставщиком Двора Его Императорского Величества. А в те годы это был знак качества.