Спермин-Пель: как в Ростове до революции лечили все болезни одним лекарством

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
А потому лечить многие заболевания было непросто. И все-таки доктора находили успешные способы лечения. Некоторые лекарства и вовсе применялись чуть ли не при всех болезнях. Конечно, здесь играл роль и эффект плацебо, но некоторые препараты все же были действительно эффективны.
Мне сложно сказать, каким действующим веществом обладал «Спермин-Пель», но до октябрьской революции это был один из самых популярных препаратов в Российской империи, в том числе и в Ростове.
«Спермин-Пель» использовали от всех болезней − при неврастении, половом бессилии (то есть при импотенции), старческой дряхлости (другими словами, от старости и немощности), от истерии, невралгии, малокровия, при чахотке, сифилисе (куда же без него в то время), сердечных заболеваниях, последствиях ртутного лечения, при ожирении, склерозе, параличах, слабости, переутомлении и так далее.
Изготовил это сказочное лекарство Александр Васильевич Пель (1850−1908). Он был автором многих работ по фармакологии, химии и медицине. Александр Васильевич родился в семье выходца из Бранденбурга, который владел аптекой. Это и определило будущее ученого. Кстати, Пель был дворянином. У талантливого обрусевшего немца было два сына − Рихард и Альфред, которые помогали в работе отцу. Интересно, что здание аптеки Пеля и сыновей сохранилось до наших дней в Петербурге.
Современники самого Пеля считали алхимиком, способным исцелять многие болезни. Конечно, Александр Пель был талантливым фармакологом. А о препарате «Спермин-Пель» можно даже прочитать в Большой медицинской энциклопедии. Так что не просто так ростовцы и нахичеванцы когда-то лечились этим «чудодейственным» препаратом. Кому-то он действительно помогал. И, возможно, это был не только эффект плацебо, а реальное фармакологическое действие препарата. Ведь Александр Пель был поставщиком Двора Его Императорского Величества. А в те годы это был знак качества.
Георгий Багдыков