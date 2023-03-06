Сотни продавцов рынка «Агромолл» в хуторе имени Ленина рядом с Батайском вышли на забастовку утром 6 марта. Коммерсанты выступили против повышения цен за предоставление торговой площадки. 161.ру выяснили, что к тому же администрация «Агромолла» ввела требование оплаты за место сразу за пять дней вперед. При утрате чека об оплате продавцов заставляли заново оплачивать аренду торговой площадки.