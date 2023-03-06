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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Стали известны подробности забастовки продавцов на рынке «Агромолл» под Ростовом

6 марта 2023, 11:47
Фото: 1MI
Стали известны подробности забастовки продавцов на рынке «Агромолл» под Ростовом
Продавцов на рынке «Агромолл» под Ростовом заставили платить сразу за пять дней торговли с момента въезда, сообщили СМИ.

Сотни продавцов рынка «Агромолл» в хуторе имени Ленина рядом с Батайском вышли на забастовку утром 6 марта. Коммерсанты выступили против повышения цен за предоставление торговой площадки. 161.ру выяснили, что к тому же администрация «Агромолла» ввела требование оплаты за место сразу за пять дней вперед. При утрате чека об оплате продавцов заставляли заново оплачивать аренду торговой площадки.

Коммерсанты с такими требованиями не согласились. Они обещали перекрыть участок трассы М-4 «Дон», вдоль которого пролегает территория «Агромолла», если администрация не вернет старые цены.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, полиции и ОМОН. Они перекрыли въезд и выезд на рынок. Какое-то время в районе «Агромолла» собралась пробка, однако сейчас затор устранен.

Продавцы рынка «Агромолл» под Ростовом бастуют против роста цен за торговые места
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Представитель рынка попросил бастующих создать инициативную группу и начать переговоры. Сообщается, что они уже начались .

Напомним, рынок «Агромолл» появился после закрытия аксайских рынков. На днях бизнеслвумен одного из закрытых в 2021 году рынков отсудила 73 миллиона рублей за снесенный магазин.

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