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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

ЦБ заподозрели девять ростовских финансовых компаний в нелегальной деятельности

6 марта 2023, 10:55
Фото: 1MI
ЦБ заподозрели девять ростовских финансовых компаний в нелегальной деятельности
Девять финансовых компаний в Ростовской области могут быть замешаны в незаконной деятельности, сообщили в Центральном банке.

Центробанк России обновил список компаний, обладающих признаками нелегальной финансовой деятельности. В перечень попали и девять ростовских фирм. ЦБ предупреждает, что, сотрудничая с ними, вы рискуете потерять свои деньги.

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Так, в списке есть микрокредитные компании «Деньги в кармане», «Зеленый свет» и «Рупия», лизинговые компании «Премиум финанс» и «Волга Лизинг», ломбарды «Никольский» и «Столица Южная» и компания «Альянс Финанс».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области снизился уровень одобрения микрозаймов.

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