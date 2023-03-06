Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Центробанк России обновил список компаний, обладающих признаками нелегальной финансовой деятельности. В перечень попали и девять ростовских фирм. ЦБ предупреждает, что, сотрудничая с ними, вы рискуете потерять свои деньги.
Так, в списке есть микрокредитные компании «Деньги в кармане», «Зеленый свет» и «Рупия», лизинговые компании «Премиум финанс» и «Волга Лизинг», ломбарды «Никольский» и «Столица Южная» и компания «Альянс Финанс».
Ранее сообщалось, что в Ростовской области снизился уровень одобрения микрозаймов.