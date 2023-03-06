Центробанк РФ продлевает валютные ограничения до осени

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
По информации rtvi.com, решение пролонгировать ограничения объясняются продолжающимися антироссийскими санкциями, запрещающими фининститутам РФ приобретать наличную валюту других стран.
Как объяснили в Центробанке, если валютные счет или вклад созданы до 9 марта прошлого года, клиент имеет право обналичить остаток денег, но не выше 10 тысяч долларов США или равноценную сумму в евро. Остальные деньги могут быть выданы в рублях.
Согласно озвученной информации, начисляемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка РФ для средств, положенных на счет до 9 сентября 2022 года. Средства, положенные в банк, начиная с этой даты, могут быть выданы по курсу банка. Валюта предоставляется в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета.
В течение полугода банкам запрещено брать комиссию при обналичивания валюты, что находится на счетах или вкладах.