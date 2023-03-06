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Posted Сегодня, 17:25

Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Центробанк РФ продлевает валютные ограничения до осени

Сегодня, 17:25
Центральный банк объявил о продлении лимитов на обналичивание иностранной валюты на шесть месяцев — до 9 сентября этого года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По информации rtvi.com, решение пролонгировать ограничения объясняются продолжающимися антироссийскими санкциями, запрещающими фининститутам РФ приобретать наличную валюту других стран.

Как объяснили в Центробанке, если валютные счет или вклад созданы до 9 марта прошлого года, клиент имеет право обналичить остаток денег, но не выше 10 тысяч долларов США или равноценную сумму в евро. Остальные деньги могут быть выданы в рублях.

Согласно озвученной информации, начисляемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка РФ для средств, положенных на счет до 9 сентября 2022 года. Средства, положенные в банк, начиная с этой даты, могут быть выданы по курсу банка. Валюта предоставляется в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета.

В  течение полугода  банкам запрещено брать комиссию при обналичивания валюты, что находится на счетах или вкладах.

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