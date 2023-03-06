Центробанк РФ продлевает валютные ограничения до осени

Согласно озвученной информации, начисляемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка РФ для средств, положенных на счет до 9 сентября 2022 года. Средства, положенные в банк, начиная с этой даты, могут быть выданы по курсу банка. Валюта предоставляется в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета.