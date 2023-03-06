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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В Магнитогорске 5 марта умер тренер баскетбольного клуба из Ростова Зрядчиков

6 марта 2023, 07:34
Фото: БК «Южный слон» (Ставрополь)
5 марта умер тренер баскетбольного клуба из Ростова Зрядчиков
В Магнитогорске скончался главный тренер ростовского баскетбольного клуба БАРС-РГЭУ Александр Зрядчиков, сообщается в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что наставник команды во время игры 20 февраля перенес инсульт. Теперь стало известно, что он умер в больнице 5 марта.

Заслуженному тренеру России было 76 лет. Работу с ростовским клубом он начал в 2022 году и за этот период успел вывести команду в лидеры чемпионата.

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«Сегодня наши сине-желтые цвета поменялись на черный… Ведь для нашего клуба это большая потеря…», — говорится в публикации.

Представители клуба выразили соболезнования близким Александра Модестовича Зрядчикова.

Ранее во время матча с «Ростовом» умер переводчик ФК «Локомотив».

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