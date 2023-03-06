Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Напомним, что наставник команды во время игры 20 февраля перенес инсульт. Теперь стало известно, что он умер в больнице 5 марта.
Заслуженному тренеру России было 76 лет. Работу с ростовским клубом он начал в 2022 году и за этот период успел вывести команду в лидеры чемпионата.
«Сегодня наши сине-желтые цвета поменялись на черный… Ведь для нашего клуба это большая потеря…», — говорится в публикации.
Представители клуба выразили соболезнования близким Александра Модестовича Зрядчикова.
Ранее во время матча с «Ростовом» умер переводчик ФК «Локомотив».