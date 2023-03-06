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Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

В Ростове экс-директора кулинарного техникума будут судить за мошенничество и подлог

6 марта 2023, 16:53
Фото: donland.ru
В Ростове экс-директора кулинарного техникума будут судить за мошенничество и подлог
В Ростове бывшего и. о. директора кулинарного техникума заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Следственный отдел Пролетарского района Ростова СУ СК РФ региона завершил расследование дела в отношении бывшего и. о. директора ГБПОУ РО «ДонТКИиБ». Женщину обвинили в мошенничестве и служебном подлоге.

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Следователи представили версию, согласно которой обвиняемая более трех лет назад создала фиктивные документы, в которых были указаны данные об обучении дончан поварскому делу в рамках нацпроекта «Демография». Это стоило бюджету 1,5 миллиона рублей, которые бывший директор потратила на собственные нужды.

Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом, а дело передали в суд на рассмотрение.

Ранее и. о. начальника полиции заподозрили в увольнении убитого сотрудника задним числом.

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