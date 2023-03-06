Следователи представили версию, согласно которой обвиняемая более трех лет назад создала фиктивные документы, в которых были указаны данные об обучении дончан поварскому делу в рамках нацпроекта «Демография». Это стоило бюджету 1,5 миллиона рублей, которые бывший директор потратила на собственные нужды.