Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Следственный отдел Пролетарского района Ростова СУ СК РФ региона завершил расследование дела в отношении бывшего и. о. директора ГБПОУ РО «ДонТКИиБ». Женщину обвинили в мошенничестве и служебном подлоге.
Следователи представили версию, согласно которой обвиняемая более трех лет назад создала фиктивные документы, в которых были указаны данные об обучении дончан поварскому делу в рамках нацпроекта «Демография». Это стоило бюджету 1,5 миллиона рублей, которые бывший директор потратила на собственные нужды.
Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом, а дело передали в суд на рассмотрение.
Ранее и. о. начальника полиции заподозрили в увольнении убитого сотрудника задним числом.