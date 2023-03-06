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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

В Ростове поймали вооруженных людей, пока на Дону бастовали торговцы «Агромолла»

6 марта 2023, 15:26
Фото: dvidshub.net/cc0/wikimedia.org / Staff Sgt. Christopher Muncy
В Ростове поймали вооруженных людей, пока на Дону бастовали торговцы «Агромолла»
В Ростовской области бастуют торговцы и бегают люди с автоматами, пока дончан штрафуют на миллионы рублей за дискредитацию российской армии.

Недетские игрушки

В понедельник, 6 марта, стало известно, что в Ростове на территории Щепкинского леса задержали компанию людей, играющих в страйкбол. Все люди были облачены в камуфляж, чем испугали местных жителей, которые немедленно вызвали спецслужбы.

Сообщается, что компанию заметили в районе улицы 3-й Лазерной, на которую они приехали на автомобиле Lada Largus.

Однако спустя несколько часов портал 161.py со ссылкой на собственный источник сообщил, что часть оружия игроков оценили как боевое. По предварительной информации, люди вооружены тремя автоматами и мягкой пневматикой.

Напоминаем, что пока не поступало никакой информации от местных правоохранительных органов, а потому данные уточняются.

Слово не воробей, вылетит — заплати

В 2022 году в Ростовской области за распространение фейков о ВС РФ штрафы получили более 65 дончан.

Всего к ответственности за новую статью привлекли 67 жителей региона, еще пять человек признали невиновными в дискредитации российской армии. Общая сумма штрафов в Ростовской области составила более 2,1 миллиона рублей.

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При этом в 2022 году вынесли только два обвинительных приговора из-за распространения ложной информации о деятельности российских военных — оба осужденных оказались мужчинами средних лет без постоянного заработка. Один из них проведет в тюрьме от двух до трех лет.

Изменение условий торговли

Напомним, в понедельник, 6 марта, стало известно, что рынок «Агромолл» повысил цены на въезд для торговцев, а также изменил условия платежей. Это вызвало недовольство предпринимателей, которые заявили о готовности перекрыть дорогу или перейти на другие рынки, если не будут возвращены старые цены.

После этого на рынок прибыли силовики, и руководство площадки приступило к переговорам с торговцами. Пока неизвестно, к какому итогу приведут эти обсуждения, но уже к вечеру работа рынка восстановилась в штатном режиме.

уже к вечеру работа рынка «Агромолл» восстановилась в штатном режиме.
Видео: RostoGazeta
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