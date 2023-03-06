Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В понедельник, 6 марта, стало известно, что в Ростове на территории Щепкинского леса задержали компанию людей, играющих в страйкбол. Все люди были облачены в камуфляж, чем испугали местных жителей, которые немедленно вызвали спецслужбы.
Сообщается, что компанию заметили в районе улицы 3-й Лазерной, на которую они приехали на автомобиле Lada Largus.
Однако спустя несколько часов портал 161.py со ссылкой на собственный источник сообщил, что часть оружия игроков оценили как боевое. По предварительной информации, люди вооружены тремя автоматами и мягкой пневматикой.
Напоминаем, что пока не поступало никакой информации от местных правоохранительных органов, а потому данные уточняются.
В 2022 году в Ростовской области за распространение фейков о ВС РФ штрафы получили более 65 дончан.
Всего к ответственности за новую статью привлекли 67 жителей региона, еще пять человек признали невиновными в дискредитации российской армии. Общая сумма штрафов в Ростовской области составила более 2,1 миллиона рублей.
При этом в 2022 году вынесли только два обвинительных приговора из-за распространения ложной информации о деятельности российских военных — оба осужденных оказались мужчинами средних лет без постоянного заработка. Один из них проведет в тюрьме от двух до трех лет.
После этого на рынок прибыли силовики, и руководство площадки приступило к переговорам с торговцами. Пока неизвестно, к какому итогу приведут эти обсуждения, но уже к вечеру работа рынка восстановилась в штатном режиме.