rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:35

Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 19:40

Updated Сегодня, 19:40

В Ростовской области рядом с ТЦ «Мега» построят жилые многоэтажки

6 марта 2023, 17:35
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове рядом с ТЦ «Мега» построят жилые многоэтажки
Экспертная организация одобрила проект многоэтажного жилого строительства в 90 метрах от торгового центра «Мега» в Аксае, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В понедельник, 6 марта, ООО «Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза» выпустила положительное заключение на проект жилой застройки.

Боеприпасы нашли в Ростове во время строительства ЖК "Доннефтестрой"
Узнать подробнее

Согласно данным заключения, в 90 метрах к западу от ТЦ «Мега» должны появиться многоэтажные дома, которые займут участок с кадастровым номером 61:02:0 600 010:21 990. Его площадь составляет более 1,57 гектара.

Застройщиком выступит ООО СК «Специализированный застройщик Доннефтестрой». Сроки начала строительства пока неизвестны.

Напомним, ранее также сообщалось о застройке другого участка между «Мегой» и поселком Янтарным площадью шесть тысяч квадратных метров.

Читайте также:
Жилой комплекс с круговыми парковками построят в Ростове«СЗ „Ростовстрой-Дон“» Джиоева и Арутюнянца застроит 63 га на улице ТаганрогскойВ Ростове на Пушкинской застроят пустырь рядом с доходным домом Мнацакановой
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Строительство#Жилищное строительство#Жилая застройка#Застройка Ростова#Застройка высотками#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Аксай#Торговый центр
Подпишитесь
В Ростове поймали вооруженных людей, пока на Дону бастовали торговцы «Агромолла»
Сегодня, 15:26
Случайный выстрел из гранатомета испугал жителей Гуково 4 марта
Сегодня, 15:24
Часть Ростова-на-Дону останется без воды утром с 9 марта и по 10 число из-за ремонта
Сегодня, 14:52
Ростовская область вошла в топ-10 самых закредитованных регионов России в 2022 году
Сегодня, 15:00
Жители Ростовской области взяли более 12,8 тысячи автокредитов в 2022 году
Сегодня, 13:32
Объединить всех, кто приближает победу: лидер ЛДПР поддержал швейные батальоны
Сегодня, 06:00