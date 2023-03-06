В Ростове рядом с ТЦ «Мега» построят жилые многоэтажки

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 19:40
Updated Сегодня, 19:40
В понедельник, 6 марта, ООО «Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза» выпустила положительное заключение на проект жилой застройки.
Согласно данным заключения, в 90 метрах к западу от ТЦ «Мега» должны появиться многоэтажные дома, которые займут участок с кадастровым номером 61:02:0 600 010:21 990. Его площадь составляет более 1,57 гектара.
Застройщиком выступит ООО СК «Специализированный застройщик Доннефтестрой». Сроки начала строительства пока неизвестны.
Напомним, ранее также сообщалось о застройке другого участка между «Мегой» и поселком Янтарным площадью шесть тысяч квадратных метров.