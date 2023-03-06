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Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

В Ростове собираются выбрать площадку для строительства компьютерного завода

6 марта 2023, 17:58
Фото: donland.ru
В Ростове выберут площадку для строительства компьютерного завода
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в Ростове выберут площадку под строительство завода ГК «Бештау», занятой в сфере производства компьютеров, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В пресс-службе рассказали, что в понедельник, 6 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил подготовить предложения по размещению площадки под строительство компьютерного завода ГК «Бештау». Уже сейчас власти нашли три подходящих участка под строительство в западной части города.

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«Это будет быстровозводимая конструкция, что позволит заметно сократить сроки старта производства», — добавил Василий Голубев, напомнив, что в планах компании выпускать не только ноутбуки и моноблоки, но также в перспективе запустить производственную линию по изготовлению литий-ионных батарей.

Директор компании добавил, что предприятие на начальном этапе готово инвестировать в производство около 800 миллионов рублей, а в будущем увеличить инвестиции до восьми миллиардов рублей.

Ранее портал RostovGazeta подготовил материал о том, как Ростовская область справляется с импортозамещением компьютеров.

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