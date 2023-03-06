В Ростове выберут площадку для строительства компьютерного завода

«Это будет быстровозводимая конструкция, что позволит заметно сократить сроки старта производства», — добавил Василий Голубев, напомнив, что в планах компании выпускать не только ноутбуки и моноблоки, но также в перспективе запустить производственную линию по изготовлению литий-ионных батарей.