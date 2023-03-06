В Ростове выберут площадку для строительства компьютерного завода

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
В пресс-службе рассказали, что в понедельник, 6 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил подготовить предложения по размещению площадки под строительство компьютерного завода ГК «Бештау». Уже сейчас власти нашли три подходящих участка под строительство в западной части города.
«Это будет быстровозводимая конструкция, что позволит заметно сократить сроки старта производства», — добавил Василий Голубев, напомнив, что в планах компании выпускать не только ноутбуки и моноблоки, но также в перспективе запустить производственную линию по изготовлению литий-ионных батарей.
Директор компании добавил, что предприятие на начальном этапе готово инвестировать в производство около 800 миллионов рублей, а в будущем увеличить инвестиции до восьми миллиардов рублей.
Ранее портал RostovGazeta подготовил материал о том, как Ростовская область справляется с импортозамещением компьютеров.