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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

В Ростове жители Нахичевани останутся без воды на сутки с 9 марта

6 марта 2023, 15:32
Фото: pxhere.com
В Ростове жители Нахичевани останутся без воды на сутки с 9 марта
В Ростове жителей Нахичевани предупредили об отключении воды на сутки с утра 9 марта, об этом рассказали в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

В компании объявили, что в конце рабочей недели в Нахичевани пройдут работы по подключению нового объекта к водопроводу, а потому сотрудникам предстоит временно ограничить холодное водоснабжение населения в границах улиц Верхненольной, Налбандяна, 6-й Линии, а также улицы 1-й Майской и здания 19-го СК РФ на транспорте.

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Ограничения будут действовать в течение суток с 08.30 мск 9 марта до 08.00 мск 10 марта.

Сам объект, который необходимо подключить, находится в квартале улиц Каяни, Ченцова, 2-й Линии и Налбандяна.

Ранее в Ростове забил канализационный фонтан.

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