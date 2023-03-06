В Ростове жители Нахичевани останутся без воды на сутки с 9 марта

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В компании объявили, что в конце рабочей недели в Нахичевани пройдут работы по подключению нового объекта к водопроводу, а потому сотрудникам предстоит временно ограничить холодное водоснабжение населения в границах улиц Верхненольной, Налбандяна, 6-й Линии, а также улицы 1-й Майской и здания 19-го СК РФ на транспорте.
Ограничения будут действовать в течение суток с 08.30 мск 9 марта до 08.00 мск 10 марта.
Сам объект, который необходимо подключить, находится в квартале улиц Каяни, Ченцова, 2-й Линии и Налбандяна.
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