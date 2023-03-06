В Ростове жители Нахичевани останутся без воды на сутки с 9 марта

В компании объявили, что в конце рабочей недели в Нахичевани пройдут работы по подключению нового объекта к водопроводу, а потому сотрудникам предстоит временно ограничить холодное водоснабжение населения в границах улиц Верхненольной, Налбандяна, 6-й Линии, а также улицы 1-й Майской и здания 19-го СК РФ на транспорте.