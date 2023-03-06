Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Он рассказал, что сейчас в городе нет точной информации о количестве могил на кладбищах. По его словам, у города пока нет денег на проведение работ.
«Работы по инвентаризации оцениваются в 33 миллиона рублей, но финансирования не предусмотрено. Выходом может стать проведение инвентаризации в масштабах всего региона за счет бюджета области», — пишет Donnews со ссылкой на слова Пономарева.
Однако первый замминистра ЖКХ региона Сергей Орлов уточнил, что подобные работы проводятся именно муниципальными властями. По его словам, инвентаризацию мест захоронений могут провести к 2025 году.
Ранее эксперт рассказал, к чему приведет появление частных кладбищ в Ростовской области.