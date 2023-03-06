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Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Ростовской области хотят пересчитать все могилы к 2025 году

6 марта 2023, 08:19
Фото: 1MI
В Ростовской области хотят пересчитать все могилы к 2025 году
В Ростовской области рассматривается вопрос проведения инвентаризации мест захоронений, сообщил глава департамента ЖКХ Ростова Алексей Пономарев

Он рассказал, что сейчас в городе нет точной информации о количестве могил на кладбищах. По его словам, у города пока нет денег на проведение работ.

«Работы по инвентаризации оцениваются в 33 миллиона рублей, но финансирования не предусмотрено. Выходом может стать проведение инвентаризации в масштабах всего региона за счет бюджета области», — пишет Donnews со ссылкой на слова Пономарева.

В Ростове не нашли денег на инвентаризацию могил на кладбищах
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Однако первый замминистра ЖКХ региона Сергей Орлов уточнил, что подобные работы проводятся именно муниципальными властями. По его словам, инвентаризацию мест захоронений могут провести к 2025 году. 

Ранее эксперт рассказал, к чему приведет появление частных кладбищ в Ростовской области.

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