Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту.
Желающие поступить на службу должны быть гражданами России и не иметь подданства или вида на жительство в других государствах. Также к кандидатам выдвигается ряд требования по физической подготовке, уровню образования и профпригодности.
Сотрудникам ФСБ гарантируется ряд социальных гарантий и компенсаций. Некоторые из них распространяются и на членов их семей.
Ранее ростовчане одобрили арест агентов иностранной разведки сотрудниками ФСБ.