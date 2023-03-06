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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Ростовской области ищут кандидатов в погранслужбу ФСБ России

6 марта 2023, 09:48
Фото: mil.ru
В Ростовской области ищут кандидатов в погранслужбу ФСБ России
В Ростовской области объявлен набор в пограничную службу ФСБ России, критерии для потенциальных кандидатов опубликованы на сайте ведомства.

Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту.

Желающие поступить на службу должны быть гражданами России и не иметь подданства или вида на жительство в других государствах. Также к кандидатам выдвигается ряд требования по физической подготовке, уровню образования и профпригодности.

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Сотрудникам ФСБ гарантируется ряд социальных гарантий и компенсаций. Некоторые из них распространяются и на членов их семей.

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