Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В понедельник будет облачно с температурой семь градусов. Ночью ожидаются заморозки до минус одного градуса.
Во вторник днем синоптики обещают такую же погоду, но со среды начнется потепление. В Международный женский день температура поднимется до 15 градусов.
В четверг она не изменится, но могут пройти дожди. Осадки сохранятся и в пятницу.
На выходных, 11 и 12 марта, средняя температура составит 12 градусов. В суббот будет идти дождь, в воскресенье ожидают облачную погоду.
Ранее жители Чалтыря оставались без электроснабжения из-за сильной метели 14 февраля.