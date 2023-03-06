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Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

В Ростовской области к 8 марта ожидается потепление до +16

6 марта 2023, 05:20
Фото: 1mi
В Ростовской области в среду, 8 марта, потеплеет до 16 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник будет облачно с температурой семь градусов. Ночью ожидаются заморозки до минус одного градуса.

Во вторник днем синоптики обещают такую же погоду, но со среды начнется потепление. В Международный женский день температура поднимется до 15 градусов.

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В четверг она не изменится, но могут пройти дожди. Осадки сохранятся и в пятницу.

На выходных, 11 и 12 марта, средняя температура составит 12 градусов. В суббот будет идти дождь, в воскресенье ожидают облачную погоду.

Ранее жители Чалтыря оставались без электроснабжения из-за сильной метели 14 февраля.

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