Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Так, в ближайшие ночи температура будет опускаться до минус семи градусов. А днем на юге Ростовской области 8 марта потеплеет сразу до 17 градусов.
Местным жителям в эти периоды пообещали дождь с мокрым снегом. А дороги могут стать скользкими.
Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.
Ранее жители Чалтыря оставались без электроснабжения из-за сильной метели 14 февраля. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.