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Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

В Ростовской области прогнозируют перепады температуры от –7 °С до +17 °С до 8 марта

6 марта 2023, 06:47
Фото: Bernie/CC0/wikimedia
В Ростовской области прогнозируют перепады температуры от –7 °С до +17 °С до 8 марта
В Ростовской области в начале марта ожидаются сильные перепады температуры, от заморозков до резкого потепления, сообщили синоптики.

Так, в ближайшие ночи температура будет опускаться до минус семи градусов. А днем на юге Ростовской области 8 марта потеплеет сразу до 17 градусов.

Местным жителям в эти периоды пообещали дождь с мокрым снегом. А дороги могут стать скользкими.

Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой
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Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. 

Ранее жители Чалтыря оставались без электроснабжения из-за сильной метели 14 февраля. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды
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