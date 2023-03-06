Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Военный грузовик увидели на улице Базарной в дневное время. В мэрии предположили, что военнослужащие приехали для покупки продуктов.
«Возможно, ребята просто остановились отдохнуть. Надеемся, что им в городе все понравилось. И они, отдохнувшие и сытые, отправились в точку назначения», — говорится в публикации.
Вместе с этим власти опровергли слухи, что в городе устанавливают системы ПВО.
Ранее стало известно, что за фейки о ВС РФ жителей Ростовской области оштрафовали на 2 млн рублей. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.