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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Власти объяснили появление военного грузовика в Новошахтинске

6 марта 2023, 09:45
Фото: vk.com/novoshakhtinsk61
Власти объяснили появление военного грузовика в Новошахтинске
В Новошахтинске заметили военный КамАЗ на конечной остановке, сообщила городская администрация в соцсети «ВКонтакте».

Военный грузовик увидели на улице Базарной в дневное время. В мэрии предположили, что военнослужащие приехали для покупки продуктов.

«Возможно, ребята просто остановились отдохнуть. Надеемся, что им в городе все понравилось. И они, отдохнувшие и сытые, отправились в точку назначения», — говорится в публикации.

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Вместе с этим власти опровергли слухи, что в городе устанавливают системы ПВО. 

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