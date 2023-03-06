Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Власти назвали недостоверной информацию об установке системы ПВО. При этом подтвердили, что в городе появлялся военный КамАЗ, но точные причины назвать не смогли.
Известно, что грузовик заметили в дневное время на улице Базарной. Есть предположения, что военнослужащие остановились для покупки еды или отдыха.
«Надеемся, что им все понравилось. И они, отдохнувшие и сытые, отправились в точку назначения», — сказано в сообщении.
Ранее МЧС опровергло угрозу ракетного удара по Ростовской области. Расширенный материал по этой теме читайте по ссылке.