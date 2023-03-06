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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Власти прокомментировали слухи об установке системы ПВО в Новошахтинске

6 марта 2023, 10:17
Фото: mil.ru
Власти прокомментировали слухи об установке системы ПВО в Новошахтинске
В Новошахтинске не планируется устанавливать систему ПВО, сообщает мэрия в соцсети «ВКонтакте».

Власти назвали недостоверной информацию об установке системы ПВО. При этом подтвердили, что в городе появлялся военный КамАЗ, но точные причины назвать не смогли.

Известно, что грузовик заметили в дневное время на улице Базарной. Есть предположения, что военнослужащие остановились для покупки еды или отдыха.

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«Надеемся, что им все понравилось. И они, отдохнувшие и сытые, отправились в точку назначения», — сказано в сообщении.

Ранее МЧС опровергло угрозу ракетного удара по Ростовской области. Расширенный материал по этой теме читайте по ссылке.

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