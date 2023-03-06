В Департаменте напомнили, что с 2021 года на этой территории есть сельскохозяйственные и одна универсальная ярмарки. Всего предусмотрели 1,7 тысячи мест для торговли, а организатором выступает компания «Вертикаль». Она с понедельника запустила систему контроля и управления доступа транспорта.