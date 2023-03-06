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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Власти в Ростовской области прокомментировали забастовку на рынке «Агромолл»

6 марта 2023, 12:08
Фото: 1MI
Власти в Ростовской области прокомментировали забастовку на рынке «Агромолл»
Департамента потребительского рынка Ростовской области прокомментировал скандал, произошедший на рынке «Агромолл» в понедельник, 6 марта.

Ранее СМИ писали, что продавцы устроили забастовку из-за повышения стоимости аренды торговых точек и новых требований оплаты за место сразу за пять дней вперед. . Говорилось, что они пытаются добиться возвращения прежних цен.

В Департаменте напомнили, что с 2021 года на этой территории есть сельскохозяйственные и одна универсальная ярмарки. Всего предусмотрели 1,7 тысячи мест для торговли, а организатором выступает компания «Вертикаль». Она с понедельника запустила систему контроля и управления доступа транспорта.

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При въезде на территорию продавцам нужно вносить оплату за торговое место для грузовиков до прохода системы контроля. Информировать об этом начали с 28 февраля.

«Администрация комплекса провела переговоры с продавцами. Им разъяснили изменения порядка оплаты аренды торговых мест и въезда машин на территорию ярмарки», — прокомментировали в Департаменте.

Отмечается, что сейчас ярмарочные площадки работают в обычном режиме.

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