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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Выпускники акселератора смогли привлечь 456 миллионов рублей на развитие бизнеса

6 марта 2023, 13:34
Фото: pressfoto/freepik.com
Выпускники акселератора банка «Центр-инвест» в прошлом году смогли привлечь с целью трансформации бизнеса 456 миллионов рублей. Образовательные и акселерационные программы финансового учреждения закончили 664 тысячи человек.

Почти полмиллиарда рублей помогли создать новые производства и организовать новые направления в торговле с дружественными странами. Таким образом, финансовое учреждение в комплексе развивает в стране предпринимательские таланты. А предприниматели могут реализовать свой потенциал в экономике трансформаций. Обладая обширными научными знаниями, банк «Центр-инвест» представляет собой лабораторию реформ. Он улавливает все современные экономические тренды, идет в авангарде перемен и готов к любым трансформациям.

Четыре акселерационные программы, реализуемые банком, пользуются успехом у предпринимателей. Экосистема банка позволяет обмениваться опытом и привлекать наставников. Данные программы касаются импорта и экспорта товаров, вывода их на электронные торговые площадки. Они помогают найти свою нишу самозанятым и малому бизнесу.

Чтобы успешно выводить отечественные товары на глобальные рынки, банком заключены соглашения с такими организациями, как Ассоциация содействия молодежному предпринимательству Китая и французский акселератор INCO.

Реализуемая банком ESG-стратегия позволяет заниматься различными образовательными проектами. Люди могут повышать свою финансовую грамотность в соответствующих региональных центрах банка. Уже 600 тысяч человек по всей стране смогли стать участниками проекта «Онлайн-уроки по финансовой грамотности», который реализует российский Центробанк.

Населению также помогут стать финансово грамотными 1023 подготовленных банком волонтера.

Банк оказывает поддержку региональным системам образования путем укрепления фондов целевого капитала. В прошлом году банком был увеличен капитал его фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО» до 216 миллионов рублей. А фонды целевого капитала крупнейших вузов – ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ – выросли на три миллиона рублей каждый. Позитивным эффектом этого можно считать ставшие рекордными девять тысяч заявок, которые были поданы на юбилейный, 20-й конкурс «Умная стипендия». Он каждый год проводится банком среди студентов, которые мечтают развивать собственный бизнес-проект.

Активная реализация банком «Центр-инвест» ESG-бизнес-модели позволяет формировать новую образовательную инфраструктуру. Одновременно идет наращивание предпринимательского потенциала, необходимого для того, чтобы развивать экономику знаний. В этом крайне заинтересованы как нынешнее, так и будущие поколения.

 

#Елена Янкевич
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