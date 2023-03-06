Выпускники акселератора смогли привлечь 456 миллионов рублей на развитие бизнеса

Банк оказывает поддержку региональным системам образования путем укрепления фондов целевого капитала. В прошлом году банком был увеличен капитал его фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО» до 216 миллионов рублей. А фонды целевого капитала крупнейших вузов – ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ – выросли на три миллиона рублей каждый. Позитивным эффектом этого можно считать ставшие рекордными девять тысяч заявок, которые были поданы на юбилейный, 20-й конкурс «Умная стипендия». Он каждый год проводится банком среди студентов, которые мечтают развивать собственный бизнес-проект.