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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

За фейки о ВС РФ жителей Ростовской области оштрафовали на 2 млн рублей

6 марта 2023, 06:55
Фото: mil.ru
За год в Ростовской области за фейки о ВС РФ осудили 67 человек

В Ростовской области за фейки об армии в 2022 году суды оштрафовали 66 человек

В Ростовской области за 2022 год к ответственности за фейки о ВС РФ привлекли 67 человек, сообщили в судебном департаменте региона.

В Ростовской области в ушедшем году по новой статье о фейках о Вооруженных силах России было возбуждено 72 административных дела. В пяти из них суд счел, что подсудимый не нарушил закон. Однако по 67 делам вынесены обвинительные приговоры.

Из 67 виновных 66 ограничились штрафом, а один человек предупреждением. Общая сумма денежных взысканий по новой статье составила в Ростовской области 2,1 миллиона рублей.

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По уголовной статье о распространении ложной информации об использовании ВС РФ в регионе вынесли лишь два обвинительных приговора. Donnews сообщает, что оба осужденных — мужчины. Им больше 50 лет, они не имеют постоянного заработка. В тюрьму из них отправился только один. Он проведет в колонии от двух до трех лет.

Ранее об одном из осужденных по уголовной статье подробно писала RostovGazeta. Им оказался ветеран Чеченской войны из Таганрога. В 2014 году он получил инвалидность, так как потерял ногу в результате аварии. Осудили его за комментарий к посту про патриотический автопробег. По мнению суда, мужчина написал недостоверную информацию о происходящем на Украине. Его приговорили к пяти годам условного заключения.

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#Виктория Прутковская#Спецоперация#Суд#Общество#Ростовская область#Таганрог
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