По уголовной статье о распространении ложной информации об использовании ВС РФ в регионе вынесли лишь два обвинительных приговора. Donnews сообщает, что оба осужденных — мужчины. Им больше 50 лет, они не имеют постоянного заработка. В тюрьму из них отправился только один. Он проведет в колонии от двух до трех лет.