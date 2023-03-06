Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Жители сразу нескольких городов Ростовской области пожаловались на громкий звук, напоминающий взрыв. Хлопок слышали в воскресенье, 5 марта, в Гуково, Белой Калитве, Зверево и Новошахтинске. От грохота в некоторых домах задрожали стекла, а у машин включилась сигнализация.
1рнд со ссылкой на свой источник в администрации Гуково пишет, что причиной шума стал взлет реактивного самолета. Чиновники попросили с пониманием отнестись к «определенным неудобствам» и беспокойству, так как Вооруженным силам России необходимо выполнять свои боевые задачи.
Официальных комментариев от властей Ростовской области и администраций Белой Калитвы, Зверево и Новошахтинска пока не поступало. Информация уточняется.
Напомним, накануне, 4 марта, в Гуково нашли осколки неизвестного снаряда.