1рнд со ссылкой на свой источник в администрации Гуково пишет, что причиной шума стал взлет реактивного самолета. Чиновники попросили с пониманием отнестись к «определенным неудобствам» и беспокойству, так как Вооруженным силам России необходимо выполнять свои боевые задачи.

