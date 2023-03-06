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Жителей сразу нескольких городов Ростовской области напугал мощный хлопок 5 марта

6 марта 2023, 08:15
Фото: 1MI
Жителей сразу нескольких городов Ростовской области напугал мощный звук взрыва
Жители Гуково, Белой Калитвы и Новошахтинска рассказали о громком звуке, похожем на взрыв, пишут СМИ.

Жители сразу нескольких городов Ростовской области пожаловались на громкий звук, напоминающий взрыв. Хлопок слышали в воскресенье, 5 марта, в Гуково, Белой Калитве, Зверево и Новошахтинске. От грохота в некоторых домах задрожали стекла, а у машин включилась сигнализация.

Стало известно о взрывах недалеко от границы с Ростовской области
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1рнд со ссылкой на свой источник в администрации Гуково пишет, что причиной шума стал взлет реактивного самолета. Чиновники попросили с пониманием отнестись к «определенным неудобствам» и беспокойству, так как Вооруженным силам России необходимо выполнять свои боевые задачи.

Официальных комментариев от властей Ростовской области и администраций Белой Калитвы, Зверево и Новошахтинска пока не поступало. Информация уточняется.

Напомним, накануне, 4 марта, в Гуково нашли осколки неизвестного снаряда.

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