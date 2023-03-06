Лидерами рейтинга по количеству кредитов стали Москва с Московской областью, Санкт-Петербургом, а также Краснодарским краем и Республикой Татарстан. Жители этих регионов и республики взяли от 22,1 до 41,2 тысячи кредитов на общую сумму от 22,6 до 71,3 миллиарда рублей. При этом средний чек кредита колебался от одного до 1,74 миллиона рублей.