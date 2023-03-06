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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Жители Ростовской области взяли более 12,8 тысячи автокредитов в 2022 году

6 марта 2023, 13:32
Фото: Hamed Saber/cc by sa/wikimedia.org
Жители Ростовской области взяли более 12,8 тысячи автокредитов в 2022 году
Ростовская область заняла восьмое место по количеству и объемам автокредитов, взятых в 2022 году, об этом сообщили специалисты Объединенного кредитного бюро.

Согласно данным ОКБ, в 2022 году в России выдали около 462,6 тысячи кредитов на общую сумму 549,3 миллиарда рублей. При этом средний чек кредита на покупку автомобиля составлял почти 1,2 миллиона рублей.

Лидерами рейтинга по количеству кредитов стали Москва с Московской областью, Санкт-Петербургом, а также Краснодарским краем и Республикой Татарстан. Жители этих регионов и республики взяли от 22,1 до 41,2 тысячи кредитов на общую сумму от 22,6 до 71,3 миллиарда рублей. При этом средний чек кредита колебался от одного до 1,74 миллиона рублей.

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Ростовская область в прошлом году значительно сократила объемы автокредитов, заняв только восьмое место рейтинга. Жители взяли всего 12,87 тысячи кредитов, что на 40% меньше показателей предыдущего года. Общая сумма кредитов составила более 14,4 миллиарда рублей, а сумма среднего чека — 1,12 миллиона рублей. ОКБ зарегистрировало рост среднего чека на автокредиты на 9%.

При этом по всей стране количество кредитов в прошлом году сократилось на 44% при общем росте чеков на 9%.

Ранее стало известно, кто будет платить ипотеку и автокредиты мобилизованных.

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