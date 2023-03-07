Алексей Логвиненко поздравил юных гандболисток с победой на Первенстве России

«Несмотря на молодость, вы демонстрируете высокие бойцовские качества. Уверен, что впереди у вас блестящая карьера, которая обеспечит новые победы! И мы еще не раз услышим ваши имена на спортивном Олимпе. Желаю вам крепкого здоровья, задора и стремления к новым вершинам», — поздравил глава администрации юных гандболисток.