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Алексей Логвиненко поздравил юных гандболисток с победой на Первенстве России

7 марта 2023, 14:50
Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко
Накануне 8 марта глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко встретился с юными гандболистками, одержавшими победу в Первенстве России по гандболу среди девушек до 17 лет, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам сити-менеджера, это событие важно не только для спортивного сообщества, но и для всего города. Последний раз такого успеха сборная команда Ростовской области добивалась 20 лет назад.

В честь этого Логвиненко вручил заслуженные награды спортсменкам и их тренерам. Так, знаком отличия сити-менеджер наградил старшего тренера-преподавателя и тренера-преподавателя спортшколы №13 Юлию Денисенко и Ольгу Ворону.

Благодарственные письма главы администрации города передали также старшему тренеру команду Высшей лиги гандбольного союза «Ростов-Дон» Сергею Белицкому, спортсменкам Анастасии Агишевой, Юлии Азариной, Диане Екшикеевой, Еве Калединой, Диане Ковалевой, Милене Комбаровой, Софье Ландиной, Дарье Науменко, Капитолине Палагиной, Дарье Рогожиной, Екатерине Рождественской, Ксении Смотровой, Арине Филимоновой, Злате Щербаковой и Алисе Яременко.

«Несмотря на молодость, вы демонстрируете высокие бойцовские качества. Уверен, что впереди у вас блестящая карьера, которая обеспечит новые победы! И мы еще не раз услышим ваши имена на спортивном Олимпе. Желаю вам крепкого здоровья, задора и стремления к новым вершинам», — поздравил глава администрации юных гандболисток.

#Елена Янкевич
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