По данным информационной системы СПАРК, эти средства пойдут на пополнение оборотных средств, погашение кредитных обязательств в коммерческих банках. А также на покрытие кассового разрыва, куда входят расчеты с поставщиками и подрядчиками, оплату эксплуатационных расходов, ремонтных работ и многое другое. В рамках первого лота оператор услуг по передачи электроэнергии проводит торг на сумму 412 миллионов рублей.