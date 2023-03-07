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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

АО «Донэнерго» в Ростове возьмет кредит на два миллиарда рублей

7 марта 2023, 14:24
Фото: vk.com/donenergo
АО «Донэнерго» в Ростове возьмет кредит на два миллиарда рублей
В конце февраля АО «Донэнерго» разместило на сайте госзакупок публикацию о проведении торговой процедуры по выбору кредитной организации для предоставления заемных средств на сумму два миллиарда рублей.

На какие цели оператору услуг по передаче электроэнергии потребовались деньги — выяснил корреспондент RostovGazeta.

В публикации торговой процедуры на госзакупках говорится, что заемные денежные средства в виде возобновляемой кредитной линии на сумму два миллиарда рублей, АО «Донэнерго» рассчитывает взять на два года с правом досрочного погашения.

По данным информационной системы СПАРК, эти средства пойдут на пополнение оборотных средств, погашение кредитных обязательств в коммерческих банках. А также на покрытие кассового разрыва, куда входят расчеты с поставщиками и подрядчиками, оплату эксплуатационных расходов, ремонтных работ и многое другое. В рамках первого лота оператор услуг по передачи электроэнергии проводит торг на сумму 412 миллионов рублей.

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Подача заявок завершится 9-го марта, а подвести итоги обещается 13-го марта.
Фото: vk.com/donenergo

Подача заявок завершится 9 марта, а подвести итоги обещается 13 марта.

Уже на этапе сбора заявок от участников торга, система «СПАРК-Маркетинга» отметила торговую процедуру индикатором — от одного из участников поступил запрос на разъяснение положений документации.

Система «СПАРК-Маркетинг» предупреждает, что наличие запроса может служить признаком того, что публикация содержит противоречия, неточности, ошибки, или же заказчик не указал необходимую информацию.

Ранее RostovGazeta выясняла, какими индикаторами чаще всего система «СПАРК-Маркетинга» отмечает проведение торговых процедур АО «Донэнерго».

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