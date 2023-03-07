Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
На какие цели оператору услуг по передаче электроэнергии потребовались деньги — выяснил корреспондент RostovGazeta.
В публикации торговой процедуры на госзакупках говорится, что заемные денежные средства в виде возобновляемой кредитной линии на сумму два миллиарда рублей, АО «Донэнерго» рассчитывает взять на два года с правом досрочного погашения.
По данным информационной системы СПАРК, эти средства пойдут на пополнение оборотных средств, погашение кредитных обязательств в коммерческих банках. А также на покрытие кассового разрыва, куда входят расчеты с поставщиками и подрядчиками, оплату эксплуатационных расходов, ремонтных работ и многое другое. В рамках первого лота оператор услуг по передачи электроэнергии проводит торг на сумму 412 миллионов рублей.
Подача заявок завершится 9 марта, а подвести итоги обещается 13 марта.
Уже на этапе сбора заявок от участников торга, система «СПАРК-Маркетинга» отметила торговую процедуру индикатором — от одного из участников поступил запрос на разъяснение положений документации.
Система «СПАРК-Маркетинг» предупреждает, что наличие запроса может служить признаком того, что публикация содержит противоречия, неточности, ошибки, или же заказчик не указал необходимую информацию.
Ранее RostovGazeta выясняла, какими индикаторами чаще всего система «СПАРК-Маркетинга» отмечает проведение торговых процедур АО «Донэнерго».