Организатор гуманитарной помощи в Гуково — депутат Ирина Колонтаенко разъясняет, что волонтерское движение не зарегистрировано. В этом случае, по ее словам, законодательство не предусматривает отчетность. Тем не менее в группе помощи, со слов депутата, администраторы регулярно выкладывают скрины, на которых видно движение денежных средств.