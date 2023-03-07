Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
С начала спецоперации в Ростовской области было организовано множество волонтерских объединений, которые поддерживают солдат в зоне СВО. Не стал исключением и город Гуково. Неравнодушные люди активно откликнулись на оказание помощи нашим солдатам.
Однако многие волонтеры не разделили подход депутата к способу сбора денежных средств. По их словам, главной проблемой стало отсутствие официальных выписок со счета в банке.
«Ситуация странная. Мы, волонтеры, не знаем сколько денег поступает. А люди же спрашивают у нас! И что отвечать?» — задается вопросом волонтер Елена, попросившая изменить свое имя при публикации.
С ней соглашается и жительница Гуково, волонтер Светлана Авдеева.
«Когда речь идет о деньгах, организатор сбора средств должен быть готов в любое время оперативно отчитаться за каждую копейку», — убеждена собеседница.
Организатор гуманитарной помощи в Гуково — депутат Ирина Колонтаенко разъясняет, что волонтерское движение не зарегистрировано. В этом случае, по ее словам, законодательство не предусматривает отчетность. Тем не менее в группе помощи, со слов депутата, администраторы регулярно выкладывают скрины, на которых видно движение денежных средств.
Подробнее в материале: Как волонтеры в Ростовской области поссорились с депутатом из-за помощи бойцам СВО