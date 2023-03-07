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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

«Без отчета»: волонтеры из Гуково рассказали, как собирают средства для бойцов СВО

7 марта 2023, 14:32
Фото: 1MI
«Без отчета»: волонтеры из Гуково рассказали, как собирают средства для бойцов СВО
В редакцию RostovGazeta обратились волонтеры из Гуково. Они рассказали, что волонтерское движение, созданное для помощи бойцам СВО, курирует местный депутат. Недовольство волонтеров вызвано отсутствием понимания, сколько денег поступает на счет, и на что они направляются.

С начала спецоперации в Ростовской области было организовано множество волонтерских объединений, которые поддерживают солдат в зоне СВО. Не стал исключением и город Гуково. Неравнодушные люди активно откликнулись на оказание помощи нашим солдатам.

Однако многие волонтеры не разделили подход депутата к способу сбора денежных средств. По их словам, главной проблемой стало отсутствие официальных выписок со счета в банке.

«Ситуация странная. Мы, волонтеры, не знаем сколько денег поступает. А люди же спрашивают у нас! И что отвечать?» — задается вопросом волонтер Елена, попросившая изменить свое имя при публикации.

С ней соглашается и жительница Гуково, волонтер Светлана Авдеева.

«Когда речь идет о деньгах, организатор сбора средств должен быть готов в любое время оперативно отчитаться за каждую копейку», — убеждена собеседница. 

Организатор гуманитарной помощи в Гуково — депутат Ирина Колонтаенко разъясняет, что волонтерское движение не зарегистрировано. В этом случае, по ее словам, законодательство не предусматривает отчетность. Тем не менее в группе помощи, со слов депутата, администраторы регулярно выкладывают скрины, на которых видно движение денежных средств. 

Подробнее в материале: Как волонтеры в Ростовской области поссорились с депутатом из-за помощи бойцам СВО

Как волонтеры в Ростовской области поссорились с депутатом из-за помощи бойцам СВО
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