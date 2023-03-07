Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Землетрясение в Турции, которое заставило содрогнуться весь мир, произошло 6 февраля 2023 года. Еще несколько недель после этого продолжались спасательные работы, на которые съехались специалисты со всего мира. Эпицентр толчков находился на юго-востоке Турции, их сила достигала 7,5 — 7,7 балла. Впоследствии жители страны еще неоднократно ощущали афтершоки — толчки куда меньшей силы, но все равно разрушительные по своей мощи.
В России, которая огромна по своей территории, оценили вероятность сейсмологической трагедии. Так, ученые отметили, что наиболее опасные в этом плане регионы расположены в районе Сибири, Камчатки, Дальнего Востока. Также они отметили южный регион РФ. Впрочем, в большей степени это касается республик Северного Кавказа и Краснодарского края. Ростовский регион, по словам специалистов, не подвержен сильной сейсмической активности.
«Ростовской области никакое землетрясение не угрожает, поскольку регион расположен в другой геолого-тектонической обстановке, чем Турция», — рассказал журналистам «КП-Ростов» заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле Южного федерального университета Алексей Наставкин.
По словам специалиста, Ростовская область расположена на двух тектонических пластах — Восточно-Европейской платформе и Скифской плите, которые стабильны уже много десятилетий. Даже если произойдут подземные толчки, то до разрушений турецкого масштаба не дойдет.
За последние несколько десятилетий ученые вспоминают два наиболее значимых землетрясения в Ростовской области. Первое произошло 22 мая 2001 года. На сейсмостанции зафиксировали толчки магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр тогда оказался в 60 км от Сальска. Колебания земной коры (особенно на верхних этажах высотных зданий) наблюдались в Волгодонске, Армавире и даже соседнем Ставропольском крае.
Еще одно сильное землетрясение произошло сравнительно недавно, в 2016 году. Все произошло днем 7 августа (воскресенье), когда люди были дома. По воспоминаниям очевидцев, стала качаться мебель, люстры, падали мелкие предметы. Оказалось, что магнитуда колебаний была небольшой — от 2 до 4 баллов.
Если говорить о более ранних землетрясениях, то хронологически толчки отмечались в 1907, 1984 и 1996 годах. Все проявления стихийного бедствия были незначительными и не принесли масштабных разрушений, никто из местных жителей не пострадал.
После турецкого землетрясения был обнародован прогноз голландского ученого Франка Хугербитса, который за три дня до трагедии опубликовал в социальной сети пост о возможном стихийном бедствии в Турции.
Точность прогноза воодушевила сейсмолога, и он продолжает анализировать сейсмическую ситуацию во всем мире, чтобы заранее предсказать, где, в каком уголке планеты, произойдут масштабные разрушения вследствие движения земной коры. Так, на начало марта у голландца неутешительные прогнозы для 12 регионов мира. Среди них Япония, Греция, Пакистан, Индонезия, Северная Америка и Россия. В нашей стране есть вероятность подземных толчков в районе Курильских островов.