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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Будет ли землетрясение в Ростове-на-Дону: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений

7 марта 2023, 11:06
Фото: piqsels.com
Будет ли землетрясение в Ростове-на-Дону: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений
После землетрясений в Турции и Сирии, которые унесли жизни десятков тысяч человек, сейсмологи во всем мире начали просчитывать вероятность наступления стихийного бедствия в своих регионах. В Ростовской области ученые тоже сделали определенные прогнозы. Подробнее читайте в нашем материале.

Землетрясение в Турции, которое заставило содрогнуться весь мир, произошло 6 февраля 2023 года. Еще несколько недель после этого продолжались спасательные работы, на которые съехались специалисты со всего мира. Эпицентр толчков находился на юго-востоке Турции, их сила достигала 7,5 — 7,7 балла. Впоследствии жители страны еще неоднократно ощущали афтершоки — толчки куда меньшей силы, но все равно разрушительные по своей мощи.

В России, которая огромна по своей территории, оценили вероятность сейсмологической трагедии. Так, ученые отметили, что наиболее опасные в этом плане регионы расположены в районе Сибири, Камчатки, Дальнего Востока. Также они отметили южный регион РФ. Впрочем, в большей степени это касается республик Северного Кавказа и Краснодарского края. Ростовский регион, по словам специалистов, не подвержен сильной сейсмической активности.

«Ростовской области никакое землетрясение не угрожает, поскольку регион расположен в другой геолого-тектонической обстановке, чем Турция», — рассказал журналистам «КП-Ростов» заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле Южного федерального университета Алексей Наставкин.

По словам специалиста, Ростовская область расположена на двух тектонических пластах — Восточно-Европейской платформе и Скифской плите, которые стабильны уже много десятилетий. Даже если произойдут подземные толчки, то до разрушений турецкого масштаба не дойдет.

Северный Кавказ - сейсмоактивный регион России
Фото: 1MI

Какие землетрясения были ранее в Ростовской области?

За последние несколько десятилетий ученые вспоминают два наиболее значимых землетрясения в Ростовской области. Первое произошло 22 мая 2001 года. На сейсмостанции зафиксировали толчки магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр тогда оказался в 60 км от Сальска. Колебания земной коры (особенно на верхних этажах высотных зданий) наблюдались в Волгодонске, Армавире и даже соседнем Ставропольском крае.

Еще одно сильное землетрясение произошло сравнительно недавно, в 2016 году. Все произошло днем 7 августа (воскресенье), когда люди были дома. По воспоминаниям очевидцев, стала качаться мебель, люстры, падали мелкие предметы. Оказалось, что магнитуда колебаний была небольшой — от 2 до 4 баллов.

Если говорить о более ранних землетрясениях, то хронологически толчки отмечались в 1907, 1984 и 1996 годах. Все проявления стихийного бедствия были незначительными и не принесли масштабных разрушений, никто из местных жителей не пострадал.

Карта землетрясений в Ростове-на-Дону
Фото: voshod-solnca.ru/earthquake/ростов

Можно ли предсказать землетрясения?

После турецкого землетрясения был обнародован прогноз голландского ученого Франка Хугербитса, который за три дня до трагедии опубликовал в социальной сети пост о возможном стихийном бедствии в Турции.

Точность прогноза воодушевила сейсмолога, и он продолжает анализировать сейсмическую ситуацию во всем мире, чтобы заранее предсказать, где, в каком уголке планеты, произойдут масштабные разрушения вследствие движения земной коры. Так, на начало марта у голландца неутешительные прогнозы для 12 регионов мира. Среди них Япония, Греция, Пакистан, Индонезия, Северная Америка и Россия. В нашей стране есть вероятность подземных толчков в районе Курильских островов.

Можно ли предсказать землетрясения?
Фото: piqsels.com
#Ростов-на-Дону#Землетрясение
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