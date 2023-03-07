Землетрясение в Турции, которое заставило содрогнуться весь мир, произошло 6 февраля 2023 года. Еще несколько недель после этого продолжались спасательные работы, на которые съехались специалисты со всего мира. Эпицентр толчков находился на юго-востоке Турции, их сила достигала 7,5 — 7,7 балла. Впоследствии жители страны еще неоднократно ощущали афтершоки — толчки куда меньшей силы, но все равно разрушительные по своей мощи.