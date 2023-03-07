Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
С 2021 по 2022 годы фигурантка похищала деньги. Это ей удавалось сделать за счет завышения себе зарплаты.
«Кроме того, обвиняемая погасила свои долги по исполнительному производству за счет поисково-спасательной службы. Размер ущерба бюджету составил 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
В результате возбудили уголовное дело. Во время следствия фигурантка возместила размер ущерба.
Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.