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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Бывшего главбуха поисково-спасательной службы будут судить на Дону за хищения

7 марта 2023, 04:57
Фото: 1mi
В Ростовской области будут судить бывшего главного бухгалтера «Поисково-спасательной службы» Матвеево-Курганского района за мошенничество, сообщили в региональной прокуратуре.

С 2021 по 2022 годы фигурантка похищала деньги. Это ей удавалось сделать за счет завышения себе зарплаты.

«Кроме того, обвиняемая погасила свои долги по исполнительному производству за счет поисково-спасательной службы. Размер ущерба бюджету составил 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

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В результате возбудили уголовное дело. Во время следствия фигурантка возместила размер ущерба.

Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.

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